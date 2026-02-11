Albiol denuncia la doble vara de medir de la izquierda tras el desalojo en Barcelona: “¿Quién es racista ahora?”

El político compara el desalojo de la Zona Franca de Barcelona con la desokupación de Badalona

La respuesta de Xavier García Albiol a la denuncia de Comuns por delito de odio tras el desalojo a migrantes: "No ha dicho una verdad"

Doscientas personas de la Zona Franca de Barcelona han sido desalojadas del campamento donde vivían desde hace dos años. No tienen dónde ir, no son realojados y tienen que buscar un nuevo hogar. Xavier Albiol ha recordado las críticas que recibió él por hacer lo mismo y compara ambos desalojos.

'En boca de todos' habla en directo con Xavier Albiol: “Yo era racista para los partidos de la izquierda, para determinadas entidades y colectivos, pero ahora resulta que el Ayuntamiento de Barcelona, con un alcalde socialista, ha levantado un campamento porque se supone que hay ratas. No critico la medida, pero sí la vara de medir de los partidos de izquierda. ¿Quién es racista ahora?”.

Xavier Albiol: "La desokupación de Badalona, autorizada judicialmente, es en base a una okupación ilegal"

Albiol se defiende sobre la investigación de Fiscalía acerca de la desokupación de Badalona: “No me investiga porque yo haya cometido una ilegalidad, Fiscalía abre un procedimiento porque un eurodiputado de los Comunes presenta una denuncia, y cuando presentan una denuncia se abren unas diligencias previas. Por lo tanto, Fiscalía no inicia ninguna investigación motu proprio, lo hace por una denuncia”.

Además, explica los motivos de la desokupación de Badalona: “La desokupación de Badalona no es porque sean sin papeles o porque sean negros o sean blancos, la desokupación de Badalona, autorizada judicialmente, es en base a una okupación ilegal. Lo que es una auténtica hipocresía, y que demuestra que la supuesta preocupación por las personas que estaban okupando es una escenificación y una pura mentira, es que cuando yo llevo a cabo la desokupación todos se ponen las manos en la cabeza, pero en cambio cuando lo lleva a cabo el Ayuntamiento de Barcelona nadie se las pone”.