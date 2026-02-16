La policía busca a dos jóvenes que intentaron robar a Josefina y la dejaron inconsciente tras darle una paliza

La policía busca cualquier pista que ayude a dar con el paradero de dos hombres, presuntos autores de una brutal paliza a una anciana. Josefina, de 71 años, salió como cada día a hacer la compra cuando, a plena luz del día, dos hombres en un patinete la alcanzaron e intentaron robarla. Al comprobar que no llevaba nada de valor, le propinaron una brutal paliza, la tiraron al suelo, le dieron patadas, le pisaron la cabeza y se dieron a la fuga, dejándola inconsciente.

Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía, que ahora pide colaboración ciudadana para localizar a los agresores, dos jóvenes de origen magrebí de entre 17 y 20 años. Josefina acabó ingresada en el hospital y, mientras se recupera de los golpes, los agentes continúan sin descanso la búsqueda de los responsables.

'En boca de todos' habla en exclusiva con Marcelo, quien alertó a la policía y explica lo sucedido: “Vi una situación extraña, estaba forcejeando desde el suelo una mujer a la que estaban dando patadas. La tiraron al suelo para robarle y le llegaron a pisarle la cabeza. Rápidamente saqué el móvil para hacerles una foto y mi compañero salió corriendo para auxiliar a Josefina”.

Testigo de la agresión: "A los dos días, dos personas en patinetes agredieron y robaron a una persona en silla de ruedas"

Además, Marcelo comenta que días después volvieron a actuar: “A los dos días, dos personas en patinetes agredieron y robaron a una persona en silla de ruedas”.

Por último, Marcelo da su opinión sobre estos dos jóvenes: “Son unos cobardes, son seres de otra dimensión. Yo veo a una mujer y lo que se me ocurre es ayudarla, no esto. Esta gente no puede vivir al lado nuestro”.

Además, el programa ha contado con el testimonio de Mari Carmen, otra posible víctima de estos chicos: “A mí me pegaron un puñetazo y me dejaron kao, pero no sé si fue uno o fueron dos. No les vi la cara en ningún momento", Mari Carmen comenta lo que le robaron: "Me robaron el patinete, ni me cogieron el móvil, ni la cartera, ni cualquier joya que llevaba”.