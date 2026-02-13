Tomás Gómez se une a Felipe González y opta por el voto en blanco: “No apoyaré a Sánchez”

El exsecretario general del PSOE de Madrid respalda la postura de Felipe González y de otros exdirigentes socialistas

Susana Díaz defiende a Felipe González: “Es el mismo de siempre, a veces te dice cosas que te gustan y otras que no"

Compartir







Emiliano García-Page vuelve a arremeter contra Pedro Sánchez, manteniendo su habitual postura crítica y reclamando autocrítica al Gobierno. Page no deja pasar detalle, critica a su propio partido por la petición de adelanto electoral y observa cómo la oposición se suma, incluyendo no solo a la actual, sino también a expresidentes que entran en campaña para influir en los posibles resultados.

Entre los más directos se encuentra José María Aznar, quien, a través de su fundación, habla de un cambio de ciclo. Por su parte, Felipe González también se pronuncia con contundencia, asegurando que votará en blanco con los candidatos actuales.

'En boca de todos' ha hablado con Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid. Tomás opina sobre Page: “Siempre ha sido uno de los dirigentes socialistas de referencia en toda España. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha establecido que él decide todo en España, él decide quién es un buen socialista o no, porque él está por encima del bien y del mal”.

Tomás Gómez: "Felipe González no es solamente una referencia para cualquier socialista de verdad, es una referencia para España"

También opina sobre Felipe González: “Felipe González no es solamente una referencia para cualquier socialista de verdad, es una referencia para España. Fue el presidente que modernizó este país, que nos metió en Europa y que supo salir del Gobierno”.

Además, comenta las palabras de Felipe González sobre votar en blanco: “Yo me sumo a las palabras de Felipe González y a las palabras de tantos exdirigentes del partido socialista que no estamos dispuestos a que Pedro Sánchez siga hundiendo a España, por lo que evidentemente tomaré esa opción. Lo que tengo claro es que no apoyaré a Pedro Sánchez”.