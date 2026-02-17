Nacho Abad carga contra Tezanos: “Es el mayor bulero del Reino de España. Un socialista de carné”

El presentador cuestiona la fiabilidad de las encuestas del CIS y repasa los errores de anteriores sondeos

Nacho Abad se dirige a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en Aragón: "Su tiempo se ha terminado"

Nacho Abad ha querido arrancar el programa enviando un mensaje a José Félix Tezanos tras el resultado de la última encuesta del CIS.

El presentador comenzaba dirigiéndose directamente a él: “En el país en el que Pedro Sánchez denuncia la permanente guerra de bulos para destruirle, hundirle y lapidarle, quiero denunciar y señalar con el dedo al mayor bulero del Reino de España. Se llama Tezanos, José Félix Tezanos, presidente del CIS”.

Abad hace referencia a la última encuesta del CIS: “La última de sus encuestas dice que el PSOE, en plena crisis por el accidente de Adamuz, le saca al PP más de diez puntos. Los españoles, sin duda, están premiando la falta de inversión en el sistema ferroviario español desde que gobierna Sánchez y, en cualquier caso, la culpa de todo lo que pasa en España es del PP, que es quien sale perdiendo en las encuestas… las de Tezanos”.

Nacho Abad: "El problema no es que falle más que una escopeta de feria, es que lo hace con nuestro dinero"

Además, analiza otros resultados del CIS: “Para Tezanos no cabe otro análisis, pero quiero tener memoria con los ‘aciertos’ de Tezanos. En las generales de 2023 el PSOE iba a conseguir 135 escaños en el Congreso. ¿Cuántos obtuvo? 121, catorce menos. A Sumar le daba 50 y obtuvo 31. Vamos a seguir repasando los grandes aciertos del señor Tezanos: en las generales de 2019 le calculó al PSOE 150 escaños y obtuvo 123, veintisiete menos. Podría seguir con los errores de Extremadura, Aragón… pero se hacen una idea”.

Por último, añade: “El problema no es que falle más que una escopeta de feria, es que lo hace con nuestro dinero. Siempre apuesta a cuenta de nuestros impuestos. ¿Para qué sirven sus datos sociológicos, salvo para dar esa sensación de que el presidente va como un tiro en intención de voto? Para nada más. Tezanos es un socialista de carné, y esto es un dato importante, porque es como poner a un árbitro alemán en la final de un Mundial entre España y Alemania. ¿Quién cree que ganaría? Vamos, tongo absoluto”.