Pablo Fernández, sobre la prohibición del burka: “No hay que prohibirlo por más que a mí no me guste”

El secretario de Organización de Podemos critica la medida de Vox

Pablo Fernández, ante las acusaciones de Pérez-Reverte hacia Podemos por promover un boicot a sus jornadas: "Es un ridículo espantoso"

Hoy se vota la prohibición del burka y hay lío en las derechas porque todos quieren prohibirlo, pero Junts va a votar en contra de esta medida al estar propuesta por Vox.

'En boca de todos' habla con Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, quien muestra su postura sobre el burka: “A mí personalmente el burka no me gusta nada, el burka atenta contra la dignidad de las mujeres. Pero esa es una cosa y otra cosa es la medida de Vox. No hay que prohibir el burka por más que a mí, por ejemplo, no me guste”.

Pablo Fernández: "La propuesta de Vox es una barbaridad que atenta contra los derechos de igualdad y libertad religiosa, que son derechos fundamentales"

Hace referencia a lo que dice el Tribunal Supremo: “La propuesta de Vox prohíbe y sanciona a la mujer si sale con burka de su casa. El Tribunal Supremo, en 2013, ante un tema idéntico a este, expuso que esta medida que quiere Vox puede provocar el efecto perverso de enclaustrar a las mujeres en su entorno familiar”.

Además añade: “La propuesta de Vox es una barbaridad que atenta contra los derechos de igualdad y libertad religiosa, que son derechos fundamentales. Que Vox quiera erigirse en la defensa de las mujeres es como si pones a un pirómano a dirigir parques de bomberos. Es Vox quien niega la existencia de violencia machista, recorta fondos públicos para luchar contra la violencia machista…”.