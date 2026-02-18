¿Qué es la baliza V-27, el ‘triángulo virtual’ de la DGT?

La baliza V‑27 es una señalización virtual de emergencia ideada por la DGT para complementar la baliza V‑16

¿Cuándo va a multar la DGT por no llevar las balizas V16?

Compartir







A partir de enero de 2026, las normas de señalización en carretera en España experimentarán uno de los cambios más significativos de los últimos años. La Dirección General de Tráfico ha introducido nuevas herramientas para alertar de situaciones de peligro en la vía que van más allá de los dispositivos físicos tradicionales como los triángulos de emergencia. Entre ellas destaca la baliza V‑27, conocida popularmente como el “triángulo virtual” de la DGT, un sistema diseñado para avisar a los conductores sin salir del coche sobre incidentes detectados en la carretera.

¿Qué es y cómo funciona la baliza V‑27?

La baliza V‑27 es una señalización virtual de emergencia ideada por la DGT para complementar la baliza V‑16, que es obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. A diferencia del dispositivo físico, la V‑27 no es un aparato que se coloca sobre la calzada ni se ve por fuera del vehículo. En su lugar, se muestra en el sistema de a bordo del coche, en el cuadro de instrumentos o pantalla del vehículo conectado, para alertar al conductor de un peligro próximo, como un accidente, un coche averiado o un obstáculo en la carretera.

Su funcionamiento es digital y conectado. De esta forma, cuando un conductor activa una baliza V‑16 o se detecta un incidente a través de la infraestructura de DGT 3.0, esa información se transmite al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. Desde allí, los vehículos conectados con sistemas de infoentretenimiento o instrumentación avanzada recibirán la alerta de riesgo en tiempo real mediante la señal V‑27.

PUEDE INTERESARTE Multas de invierno: los errores más comunes que debes evitar

¿Por qué se llama “triángulo virtual”?

El término “triángulo virtual” proviene de su función equivalente a la del tradicional triángulo de emergencia, solo que sin necesidad de salir del vehículo ni colocar nada en la calzada. Esta señal aparece como un pictograma en forma de triángulo con ondas dentro de la pantalla del coche para indicar que hay un riesgo detectado más adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Mientras que la baliza física V‑16 pretende sustituir a los triángulos tradicionales como dispositivo de preseñalización obligatorio, la V‑27 complementa la información con una alerta predictiva que aparece en el propio instrumento del vehículo.

Es importante subrayar que la V‑27 no reemplaza a la V‑16 ni elimina la obligación de llevar y usar la baliza física conectada. La baliza V‑27 funciona únicamente en vehículos que dispongan de conexión telemática con la infraestructura de tráfico y, por ahora, su uso es voluntario.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Su implementación se debe a que la DGT ha explicado que los métodos tradicionales de señalización en carretera, como los triángulos situados detrás del vehículo, implican riesgos importantes para los conductores, que deben abandonar el coche en la calzada para colocarlos. Las balizas V‑16 y la señal V‑27 pretenden minimizar esos peligros y mejorar la seguridad tanto del vehículo afectado como del resto de conductores que se aproximan.

Además, la V‑27 permite alertar incluso antes de que la señal física sea visible o cuando las condiciones de visibilidad son pobres, como por ejemplo en curvas, cambios de rasante o carreteras secundarias, porque la señal digital llega directamente al sistema de infoentretenimiento del coche.

¿Cuándo empezará a funcionar la V‑27?

La señal V‑27 forma parte del Real Decreto 159/2021, aprobado el 16 de marzo de 2021, que regula los dispositivos de auxilio en vía pública y otras novedades de movilidad. Según las fuentes más actualizadas, su despliegue está previsto a partir de enero de 2026, coincidiendo con la entrada en vigor de la baliza V‑16 conectada.

La V‑16 será obligatoria en todos los turismos, furgonetas, autobuses y camiones, reemplazando a los triángulos tradicionales, mientras que la V‑27 no se exige como obligatoria ni reemplaza en absoluto a la V‑16 físicamente homologada. Su adopción depende de que el coche esté equipado con sistemas conectados compatibles.

En definitiva, la baliza V‑27, conocida como “triángulo virtual” de la DGT, no es un objeto que debas colocar en la calzada, sino una señal digital que aparecerá en los paneles de los coches conectados para advertir de peligros en la vía de forma previa. Su implementación a partir de enero de 2026 representa una evolución hacia una seguridad vial digital e integrada, complementando la baliza física V‑16 obligatoria sin sustituirla.

Con esta tecnología, España da un paso más en el uso de datos y conectividad para prevenir accidentes y mejorar la información a los conductores en tiempo real, haciendo que las carreteras sean, poco a poco, más seguras para todos.