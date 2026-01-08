¿Cuándo va a multar la DGT por no llevas las balizas V16?

La DGT no va a multar a los conductores que no lleven la polémica baliza v16 por el momento.

Baliza V16 de la DGT: 10 preguntas y respuestas para entender de una vez por todas cómo usarla y evitar multas

Por el momento, la DGT no va a multar a los conductores que no lleven la polémica baliza v16. Lo ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al presentar el balance de tráfico de 2025, donde se han dado los datos de las personas fallecidas en accidentes de tráfico. La DGT formalizó la obligatoriedad de colocar estos dispositivos en nuestros vehículos en caso de avería a partir del 1 de enero.

Las balizas deberán estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Mientras, desde Tráfico insiste que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir de este 1 de enero, la baliza V-16 homologada. "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", aseguraba la subdirectora de la DGT, Ana Blanco.

¿Qué vehículos deben llevar la baliza V-16?

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0.

De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

"La baliza conectada no vigila al conductor: sólo envía una señal anónima cuando tú la enciendes por una emergencia", ha aclarado a Europa Press el responsable de Producto de Wottoline, Borja Martín Palomino.

Desde la compañía, que dispone de dos modelos homologados (FaseLight e iWottoLight), recuerdan la importancia de elegir balizas homologadas y geolocalizables, con geolocalización anónima y servicios extra a través de la app SOS Alert.

En un mercado donde conviven balizas que "no cumplen con todos los requisitos", Martín Palomino ha subrayado la importancia de diferenciar "entre simples luces de emergencia y balizas V16 homologadas y geolocalizadas". Ante las dudas de los usuarios por la privacidad de estas balizas, ha explicado que tanto en el modelo FaseLight como iWottoLight la SIM integrada es anónima: no está asociada al nombre, DNI ni teléfono del conductor.

"No hay que facilitar ningún dato personal para usar la baliza. Solo se envía a DGT 3.0 la posición del vehículo detenido y datos técnicos del dispositivo, nada más. La geolocalización sólo se activa cuando se enciende la baliza por una incidencia; mientras está apagada, no emite señal ni hace seguimiento del vehículo", ha apuntado el responsable de Producto de la empresa.

Esta es una de las principales novedades en materia de Tráfico para 2026, después de un año 2025 en el que han entrado en vigor en España varios cambios en tráfico y seguridad vial. Así, desde el 1 de julio está en vigor un nuevo paquete de señales y ajustes del Reglamento General de Circulación, con unas 90 señales nuevas, más de 20 actualizadas y varias eliminadas.

Asimismo, el pasado mes de julio se publicaba la reforma del Reglamento de Vehículos para modernizar y descarbonizar el transporte de mercancías, entre otras novedades.

Un total de 1.119 personas perdían la vida en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos.

Víctimas, automovilistas y moteros han valorado las cifras provisionales de siniestralidad en las carreteras españolas en 2025, dadas a conocer este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero piden prudencia y evitar triunfalismos. Un total de 1.119 personas han fallecido en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%).

Se trata del segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha asegurado a Europa Press que no están contentos porque son "1.119 vidas a 24 horas y "aún no son los datos definitivos" y habrá que esperar a que "el dato sea completo".

"¿Que se ha bajado el número de víctimas de momento? Pues sí. Ha bajado el número de víctimas y por ese lado se han salvado algunas vidas", ha reconocido, pero ha añadido que "sigue llamando muchísimo la atención cómo hoy en día sigue habiendo gente que no lleve el sistema de seguridad, el cinturón de seguridad, bien sea delante, bien sea detrás o incluso el casco en la moto".

Ana Novella cree que si quienes no llevaban las medidas de seguridad las hubieran utilizado "igual se hubieran podido salvar", al igual que los que condujeron bajo los efectos del alcohol.

Así, la presidenta de Stop Accidentes no comprende que la iniciativa para bajar la tasa máxima de alcohol permitida al volante esté ahí, "durmiendo el sueño de los justos" en el Congreso, "sin saber muy bien por qué, porque se trata de "vidas humanas".

Ante estas cifras, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha celebrado la reducción en el número de fallecidos que han contabilizado las carreteras españolas durante el pasado año 2025, si bien quieren ser "prudentes" en esa valoración para "no llegar a conclusiones triunfalistas" que podrían llevar a pensar que ya no hay "ningún problema de seguridad vial". En declaraciones a Europa Press, Arnaldo ha afirmado que le ha llamado la atención el que se haya producido un incremento de las víctimas en 9 de las 17 comunidades autónomas, siendo "preocupante" el número de siniestros ocurridos en Canarias (+14) y en Navarra (+15).

Con respecto a las comunidades autónomas que más han reducido la mortalidad en carretera, el presidente ha destacado el comportamiento "más positivo" de Murcia y Comunidad Valenciana (-16), así como Castilla y León (-19).

En cuanto al tipo de vehículo implicado en accidentes mortales, Arnaldo ha llamado la atención sobre el incremento que se ha producido en camiones y también el que la reducción de víctimas haya sido menor en carreteras convencionales que en la red de autopistas y autovías. Esto nos invita a reflexionar sobre si fue positiva la medida de reducción de eliminación del margen de 20 kilómetros en las carreteras convencionales para realizar adelantamientos unido a que se aumentó la velocidad a la que podían circular los camiones", ha afirmado.

Sobre los conductores, ha puesto el foco en que el mayor número de conductores implicados en accidentes de tráfico se sitúa en el censo de mayores de 65 años, lo que no debería llevar "a conclusiones erróneas por cuanto la población envejece y, por tanto, en el censo de conductores cada vez va a tener mayor presencia los conductores de mayor edad en los accidentes de tráfico".

En cualquier caso, considera las administraciones públicas titulares de las vías deben incrementar la inversión en el mantenimiento de las carreteras, que "esa es todavía una asignatura pendiente"; y aprobarse "aún más medidas de ayuda directa para lograr el efectivo rejuvenecimiento del parque automóvil, que cada vez está más envejecido".

Por su parte, la Fundación RACE valora la tendencia a la baja de la siniestralidad vial, aunque ha alertado sobre las carreteras secundarias. A su juicio, el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025 "confirma una evolución positiva de la seguridad vial en España", con la reducción del número de víctimas mortales respecto a 2024. Según han avanzado a Europa Press, estos datos "ponen de relieve que las políticas públicas, la mejora de los vehículos y la mayor concienciación social están contribuyendo a salvar vidas, incluso en un contexto de incremento de la movilidad".

El aumento de un 3,39% los desplazamientos de largo recorrido hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos "refuerza el valor de esta tendencia", si bien el análisis detallado de los datos "vuelve a señalar un desafío recurrente", ha explicado, para después añadir que las carreteras secundarias continúan concentrando la mayor parte de los siniestros mortales, con aproximadamente tres de cada cuatro fallecidos produciéndose en este tipo de vías.

La Fundación RACE ha insistido en la "necesidad de reforzar las actuaciones sobre estas carreteras, mejorando su infraestructura, señalización, mantenimiento y adaptación a las nuevas condiciones de tráfico". La entidad cree que el balance de 2025 vuelve a poner el acento en el factor humano. "A pesar de los avances normativos y tecnológicos, el no uso del cinturón de seguridad sigue estando presente en un número inasumible de víctimas mortales", ha indicado. Un total de 165 fallecidos no hacían uso del dispositivo de seguridad en el momento del siniestro.

"El cinturón es un elemento esencial de protección y que su utilización debe ser una práctica plenamente asumida por todos los ocupantes del vehículo, sin excepción", ha insistido.

Asimismo, la Fundación ha señalado que los datos evidencian la especial vulnerabilidad de determinados colectivos, como los motoristas, lo que "refuerza la necesidad de seguir impulsando medidas específicas de formación, concienciación y mejora de la convivencia entre los distintos usuarios de la vía".

"Los datos de siniestralidad vial de 2025 muestran que el camino emprendido es el adecuado, si bien exige de un compromiso institucional en la aplicación, entre otras, de medidas que agilicen la modernización del parque automovilístico, que mejoren las infraestructuras y que fomenten una cultura de la movilidad segura y responsable", sostiene.

Desde una valoración global "positiva", la Fundación RACE ha defendido que la movilidad y la seguridad vial "deben seguir ocupando un lugar prioritario en la agenda política", con medidas "estables y coordinadas" que permitan consolidar estos avances.

Para la portavoz y vicepresidenta de la Plataforma Motera Para La Seguridad Vial, María José Alonso, "globalmente, hay una ligera mejora absoluta en muertes", con 35 fallecidos menos.

Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, María José Alonso, ha apuntado que las cifras relativas a los motoristas "no mejoran" --304 fallecidos, 5 más que en 2024-- y que las muertes en vías convencionales suben. "Esto indica una distribución desigual de la mejora. La seguridad global mejora pero la vulnerabilidad de las dos ruedas persiste", ha expresado.

Alonso considera que hay cosas que se han hecho "bien" como las campañas de control y vigilancia o la introducción de nuevas obligaciones como la baliza V16, que "parecen contribuir a la caída general de la mortalidad". No obstante, "las mejoras no han atacado de forma suficiente los riesgos específicos de las motos en vías convencionales" como son las "curvas, arcenes estrechos, obstáculos, cerramientos metálicos peligrosos". "El descenso en autovías no compensa el aumento en vías secundarias", ha enfatizado.