FACUA denuncia fraude masivo en balizas V16: muchas no serán válidas en 2026

FACUA advierte que muchas balizas V16 en venta carecen de conectividad y no serán válidas a partir de enero de 2026, instando a reclamar su devolución

La polémica sobre las balizas V16 obligatorias se intensifica, ya que, según denuncia FACUA, muchas de las que se venden actualmente no cumplen con la normativa vigente. Aunque algunos productos llevan el distintivo de “homologada” y el logotipo de la Dirección General de Tráfico (DGT), no están conectadas con el sistema de tráfico, requisito que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

FACUA critica que la DGT permite la venta de estas balizas sin que su etiquetado y publicidad aclaren que no serán válidas al carecer de conectividad con el organismo del Ministerio del Interior. La asociación califica esta situación como fraude masivo y un acto de engaño que confunde a los consumidores.

Consumidores desinformados y derechos vulnerados

Según explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, “nos estamos encontrando en el mercado multitud de balizas que tienen un distintivo de la DGT y el texto ‘homologada por la Dirección General de Tráfico’, pese a que no tienen la conectividad que requiere la normativa. Están incurriendo en un acto de engaño. Un consumidor que crea estar protegido por una baliza que cumple la ley puede estar expuesto a información incorrecta y riesgo real en carretera”.

FACUA insta a los consumidores que hayan adquirido balizas este año que se presentaran como “homologadas” a reclamar la devolución del dinero y, si lo desean, a denunciar estas prácticas ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que se abra expediente sancionador al fabricante y al vendedor.

La asociación recuerda que al ocultar información esencial sobre la conectividad y la validez futura de las balizas, los fabricantes y vendedores incurren en acto de engaño según la Ley de Competencia Desleal y vulneran el derecho del consumidor a recibir información veraz, suficiente y relevante sobre las características esenciales del producto, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Irresponsabilidad de la DGT y riesgos para los conductores

FACUA considera una irresponsabilidad de la DGT que esté permitiendo que numerosos fabricantes y establecimientos confundan a los consumidores sobre balizas que no cuentan con el sistema de conexión mediante tarjeta SIM y, por tanto, no cumplirán la normativa a partir de 2026.

La entidad advierte que se ha permitido la venta de productos con información claramente insuficiente, generando confusión y causando perjuicios económicos a los compradores, mientras se anteponen los intereses de los fabricantes a los de los consumidores.

Además, FACUA critica que la DGT no haya realizado una comunicación masiva a todos los conductores para informarles sobre la entrada en vigor del real decreto que obligará a contar con balizas conectadas y para advertir que muchos modelos en el mercado carecen de conectividad con Tráfico y no serán válidos desde enero.

Según la organización, los fabricantes y tiendas están agotando el stock de balizas no conectadas, que hasta ahora solo servían como complemento voluntario al triángulo obligatorio, generando una falsa sensación de seguridad entre los usuarios.

Preguntado sobre si un conductor podría reclamar en caso de que las autoridades le paren o multen a partir del 1 de enero por hacer uso de una baliza no homologada, Sánchez ha aclarado que "ese es el gran problema" ya que, "en principio, el consumidor tiene que conocer la norma". No obstante, al haber sido víctima de un acto de engaño, "quizás podría pedir responsabilidades a la empresa que le ha vendido la baliza".

La respuesta de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha contestado a FACUA que no era partidaria de la comercialización de dispositivos de preseñalización de accidentes y averías V-16 no conectados, pero la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio la razón a los fabricantes en 2021 y autorizó el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero de 2026.

Así lo han señalado fuentes del departamento que dirige Pere Navarro, después de que Facua-Consumidores en Acción haya acusado a la DGT de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas y haya exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara".

En este sentido, las citadas fuentes de Tráfico han explicado que "desde el primer momento" se ha recomendado a los consumidores que consultaran la web de la DGT para comprobar que la baliza está conectada al sistema antes de comprarla. La propia DGT publica listados y certificados de modelos homologados, que se ajustan a la normativa, ya que en el mercado hay más de 200 modelos disponibles.