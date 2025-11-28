Lidia Camón 28 NOV 2025 - 17:49h.

La baliza V16 es el producto estrella del Black Friday

Los pequeños comercios están en contra del Black Friday, pero no les queda más remedio que sumarse

Compartir







Ha llegado el día, estamos inmersos en el Black Friday, una promoción que nació en Estados Unidos el día después de Acción de Gracias y que tenía como objetivo vender tecnología durante un fin de semana. Pero que hoy se ha convertido aquí en España en el momento de mayor consumo de todo el año. Este año el producto estrella va a sorprender. Es la baliza V16.

Los españoles aprovechan las ofertas para conseguir la baliza homologada por la DGT. Queda poco más de un mes para que la nueva normativa entre en vigor y muchos prefieren ahorrar para hacerse con ella y evitar futuras sanciones.

Estamos pues, enganchados al Black Friday. De hecho, nuestro país genera el 6,3% de todas las ventas mundiales sólo por detrás de EEUU, Alemania, Brasil y Reino Unido. El Black Friday supone el 66% de las ventas hasta final de año. Y qué compramos. Sobre todo, ropa. El 60% de las compras son en ropa, regalos y productos tecnológicos. Y se estima que este año cada español va a gastar una media de 210 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El pequeño comercio, en contra del Black Friday

Un Black Friday que beneficia sobre todo a las grandes empresas por sus fuertes campañas de marketing. Ante esto, los pequeños negocios poco tienen que hacer. No les viene bien, pero la presión de estos días hace que tengan que bajar precios, informa Sara García.

Para muchos pequeños comercios, el negro no es un color que invite al optimismo o la esperanza. Como señala Pilar González, gerente de Caramella, “no estoy a favor del Black Friday. No me parece correcto para nuestros clientes habituales, que son los de toda la vida”. Saben lo difícil que es competir con las grandes superficies, pero no sumarse a los descuentos no es una opción.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Eva Dávila, empleada de Mi Leidy señala que “es complicado, porque las grandes cadenas sí que pueden afrontar grandes descuentos que nosotros no podemos llegar a afrontar”.

Algunas pequeñas y medianas empresas se juegan hasta un 40% de su facturación anual en esta campaña; y cada pequeño empresario se adapta como puede.

Nuria del Barrio, gerente de Calzados Elena Vázquez confiesa que “no tenemos la viabilidad que tiene una gran empresa para hacer todo esto en tres días. Entonces lo hacemos dos semanas”.

En lo que sí coinciden los compradores es que "es una oportunidad para destacar lo que ni las plataformas online ni las grandes marcas pueden ofrecer: un trato cercano y personalizado".

Sandra Cal, Gerente Atelier se reafirma en esta cualidad que, a veces, pasa desapercibida: “Ellos tienen ese trato con nosotros y esa fidelidad a hacia mi comercio. Y siempre presumimos de lo que quieren para estas fechas”.

Como dicen las clientas: “Rebe sabe mi gusto. Y siempre llego, y sabe lo que quiero. En las grandes marcas, los zapatos son de peor calidad que en el pequeño comercio” Entre tantas ofertas, en este Black Friday quizás haya algo que no aparece en ningún cartel: el valor de mantener con vida a la tienda del barrio.

Ojo a los fraudes: las rebajas que no lo son tanto

Precisamente hoy, Consumo ha sancionado con una multa de 350.000 euros a siete empresas por aplicar rebajas falsas durante el 'Black Friday' de 2023. Entre ellas se encuentran Mediamarkt y Carrefour. Se les acusa de subir el precio de los productos para luego rebajarlos a su precio original.

Pero los españoles siguen comprando en Black Friday

Casi cuatro de cada cinco (79%) tienen previsto realizar compras durante el Black Friday, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2024, según revela la quinta edición del informe BCG Black Friday Consumer Study, elaborado por la consultora Boston Consulting Group (BCG).

El análisis muestra que los principales eventos vinculados a esta campaña gozan de un elevado grado de reconocimiento entre los usuarios, ya que más del 96% de los encuestados a nivel global afirma conocer el Black Friday, mientras que el 84% está familiarizado con el Cyber Monday y el 33% con el Singles' Day (Día del Soltero).

El estudio, que analiza las previsiones de compra de más de 10.000 consumidores de diez países, indica que los consumidores están adoptando un enfoque más estratégico en sus compras de fin de año, comenzando antes, retrasando determinadas adquisiciones para aprovechar mejores promociones y recurriendo cada vez más a la inteligencia artificial generativa (GenAI) como herramienta para investigar, comparar y descubrir productos.

Según BCG, los consumidores prestan cada vez más atención a la evolución de los precios a la hora de decidir sus compras durante el periodo de Black Friday. La encuesta refleja que el 81% está preocupado por el encarecimiento de los productos básicos y que el 71% se anticipa a posibles subidas derivadas de los aranceles. Aun así, estas fechas siguen viéndose como una oportunidad y el 64% de los usuarios planea adquirir regalos, el 56% artículos esenciales y el 25% centrará sus compras exclusivamente en productos para uso personal.

También crece el número de consumidores que prevé destinar parte de su presupuesto a artículos discrecionales de mayor precio, una tendencia que aumenta un 3% respecto al año anterior y que alcanza al 44% de los encuestados.

En línea con este movimiento hacia compras de mayor valor, la encuesta indica que un 40% tiene intención de recurrir a opciones de pago flexibles mediante modelos de 'compra ahora, paga después' para facilitar sus adquisiciones.

El estudio subraya que casi la mitad de los consumidores (48%) están recurriendo cada vez más a la 'GenAI' para optimizar sus compras durante este periodo, suponiendo un incremento del 9% en comparación a 2024. Al respecto, los consumidores afirman usar la IA como herramienta para investigar productos (46%), comparar características (44%) y descubrir nuevas opciones antes de tomar decisiones (42%).

Si bien la adopción de GenAI ha crecido con fuerza entre los consumidores más jóvenes, el estudio refleja que este avance también está alcanzando a otras generaciones de consumidores.

En este sentido, BCG observa un incremento notable en su utilización, especialmente entre la 'generación X', donde el 42% afirma haberla empleado o tener previsto hacerlo, experimentándose un crecimiento del 8% respecto a 2024. Este comportamiento se replica, aunque en menor medida, entre los baby boomers, que alcanzan el 31%, un 7% superior al año anterior.

La encuesta ha puesto de manifiesto que los consumidores preparan sus compras cada vez con más antelación, reflejándose que casi el 60% comienza a buscar ofertas en octubre o a comienzos de noviembre, mientras que aproximadamente un tercio (31%) llega a las rebajas de fin de año con una decisión clara sobre la marca y el producto que pretende adquirir.

Al mismo tiempo, la exigencia para considerar una oferta como atractiva se mantiene alta y la mayoría de los consumidores solo percibe valor cuando el descuento se sitúa en torno al 30-32%, independientemente de la categoría.

BCG también subraya que los consumidores están adoptando un enfoque más estratégico en la planificación de sus compras, de manera que el 77% de estos que retrasan determinadas adquisiciones a lo largo del año con el objetivo de aprovechar el Black Friday y conseguir mejores descuentos y ventajas en sus compras, como gastos de envío reducidos o gratuitos. Estas fórmulas superan a opciones que resultan menos intuitivas tales como gamificación o eventos exclusivos.