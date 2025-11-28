¿Cuánto van a subir las pensiones en 2026?

Cristina Montalvo 28 NOV 2025 - 17:14h.

Las pensiones en 2026 van a subir un 2,7% porque esta es la media de inflación de los últimos doce meses

Esa subida que ha avanzado hoy el Gobierno afectará a 10,4 millones de pensiones contributivas y a los los 715.000 pensionistas

Compartir







Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC de noviembre con el que ya se puede calcular la revalorización de las pensiones para el año que viene. Las pensiones en 2026 van a subir un 2,7% porque esta es la media de inflación de los últimos doce meses y es el indicador que desde hace cinco años se utiliza para subir las pensiones y garantizar que los pensionistas no pierden poder adquisitivo.

Esa subida que ha avanzado hoy el Gobierno afectará a 10,4 millones de pensiones contributivas y a los los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas, es decir los funcionarios.

PUEDE INTERESARTE Pensiones al alza y salarios estancados hacen que la brecha de clase en España ya sea generacional

Ese aumento del 2,7% implica que la pensión media de jubilación, que este mes ha sido de 1.511 euros, aumentará en unos 40 euros al mes en 14 pagas son 572 euros más al año.

Los que cobren la pensión media del sistema, que incluye no solo las de jubilación sino también incapacidad permanente, viudedad, orfandad y que ahora es de 1.316 euros al año verán aumentar la cuantía en unos 35 euros por paga hasta rozar casi los 500 más al año.

La OCDE alerta de la necesidad de una reforma

Conocemos la subida justo después de que la OCDE haya puesto en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones. El organismo destacaba que España será el país que tenga que afrontar una factura más alta en pensiones respecto a su PIB en 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Calcula que estará en torno al 17% muy por encima de la media de las economías avanzadas que será del 10%.

El Gobierno rechaza esos cálculos, dice que están desfasados que no incluye los efectos de las reformas y rechaza que haya que introducir cambios en el sistema.

El dato adelantado sitúa la inflación en noviembre en el 3%. Baja por primera vez en seis meses, solo una décima, pero baja y lo hace gracias al descenso de los precios de la electricidad. En cambio, al alza, están presionando los precios de los alimentos. El IPC subyacente, el que no incluye, ni alimentos ni energía, ha subido un poco este mes.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Subida de bases máximas y de la pensión máxima

En virtud de la reforma de pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá en torno a un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situaría en unos 5.101 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y consiste en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán por encima del IPC

Para mejorar la equidad y suficiencia de las pensiones, la reforma que aprobó el Gobierno con Escrivá como ministro contempla mejoras en las pensiones no contributivas para igualarse al umbral mínimo de pobreza.

Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas.

Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementará en 2026 de igual manera al estar su cuantía referenciada a la de las pensiones no contributivas. Asimismo, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada en función del IPC, subirá adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.

El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas).

La cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares, las de pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, serán iguales a la cuantía de la pensión mínima de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo.

El resto de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas, una vez revalorizadas, se incrementarán adicionalmente en un porcentaje equivalente al 50% de los porcentajes resultantes del incremento adicional de la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo referenciado al umbral de riesgo de pobreza indicado.

Las pensiones no contributivas, por su parte, crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.