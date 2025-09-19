Las pensiones básicas ya superan los sueldos promedio de los menores de 35

Los jóvenes, los más afectados con las pensiones: tendrían que retrasar la jubilación hasta los 71 años

Hoy en día los jubilados cobran más que muchos jóvenes con empleo. Un informe evidencia que con los salarios estancados y las pensiones en ascenso se abre una nueva brecha económica en España, la generacional. Las alarmas saltan al comparar los datos con las tasas de emancipación: los jóvenes españoles apenas se pueden pagar una habitación, informan en el vídeo Maialen Larrinaga y Ana Martín.

Las pensiones de los que acaban de retirarse ya superan de media el sueldo de los menores de 35 años. Unos salarios que, pese a las ligeras subidas, no son capaces de seguirle el ritmo a la imparable inflación y al aumento del coste de la vida. Los mayores, además, son mayoritariamente propietarios ya de su vivienda y muchos poseen otras que ponen en alquiler precisamente a los jóvenes.

Los sueldos de los jóvenes no le siguen el ritmo al IPC

"Yo estoy jubilado y estoy ganando más que mi hijo, y mi hijo es químico", asegura un hombre a Noticias Cuatro. Con la revalorización de acuerdo con el IPC, cada fin de mes llega más dinero al bolsillo de los jubilados. Han superado con creces a los jóvenes y no tan jóvenes que ya trabajan.

En su caso, el dinero sigue siendo el mismo. "El precio de la vida está subiendo muchísimo y el sueldo es cada vez más bajo", se lamenta un joven. Pero los precios ya no, y no les alcanza para todo lo que necesitan. Ya da igual el sector. "Los sueldos fatal, y soy enfermera", se queja una veinteañera. "Lo mío está mal pagado, los médicos mal pagados, los camareros mal pagados, todo", añade.

1.760 euros de pensión frente a los 1.670 de sueldo medio

La pensión media de quienes recién se incorporan al régimen son 1.760 euros, frente a los 1.670 que cobra de media un menor de 35. La brecha es aún mayor, por ejemplo, en el País Vasco, la comunidad con las pensiones más altas. En Euskadi los recién jubilados cobran de media 1.944 euros, mientras que el sueldo de los menores de 35 está en los 1.564.

"Los jóvenes lo tienen crudo", asegura un jubilado. Desde 2010 las nuevas pensiones de jubilación han subido un 31%, mientras que el salario de los jóvenes, solo un 10%. Abuelos y nietos, todos saben que hay un problema pero no una generación culpable. "No me parece mal por la gente mayor, me parece mal por los jóvenes", afirma un chico.

El sueldo de los jóvenes va a los mayores en forma de alquiler

Hay otra cosa que tensa aún más la cuerda: los jubilados que más cobran ya tienen su vivienda amortizada. Los jóvenes precarios, en cambio, luchan por salir del nido. Más preocupante es que muchos de los caseros de esos pisos que los jóvenes alquilan para independizarse son propiedad también de la tercera edad. El sueldo de los veinteañeros se suma a los ingresos de los más mayores en forma de renta mensual.

La falta de viviendas accesibles y un mercado laboral poco flexible, con bajos sueldos y malas condiciones laborales, dibuja un panorama desolador. Y a la hora de crecer, "si quieren formar una familia o casarse, pues ya lo que necesitan son cinco sueldos", asegura un anciano. Todo frente a unos mayores que no solo a estas alturas ya son propietarios de sus viviendas, sino que ya lo eran cuando tenían 42 años.