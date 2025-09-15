Seis comunidades concentran el 85% de esos pisos turísticos que ahora van a tener que ser eliminados

Consumo bloquea 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos: las normativas que Airbnb ha incumplido

Cerca de 54.000 viviendas turísticas tendrán que retirarse de las plataformas digitales -donde se anuncian actualmente- por no contar con el número de registro necesario para operar. Se trata del último anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas casas se encuentran fundamentalmente en la costa mediterránea, según informa Cristina Montalvo.

Solo Andalucía concentra hasta una tercera parte de esas domicilios que ahora se consideran ilegales. Muchas de estas viviendas están en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. En total, seis comunidades concentran el 85% de esos pisos turísticos que ahora van a tener que ser eliminados de las plataformas donde se estén anunciando.

¿Por qué son ilegales estos tipos de viviendas?

Porque desde este mes de julio para que se alquile una vivienda por un corto periodo -sin importar si es para uso turístico o para un alquiler temporal- y siempre que esa transacción se haga a través de una plataforma digital, se necesita un número de registro. Eso se solicita en el Colegio de Registradores. Si los datos están mal, son incorrectos, insuficientes o no son acordes a la normativa, se deniega.

Desde enero se han solicitado más de 36.000 números de registro. Y casi todos son ilegales. Ocho de cada 10 para viviendas turísticas y de ellos una quinta parte han sido denegados. Son esas 53.600 viviendas que ahora ya no van a poder alquilarse y pasarán a ser alquileres permanentes, según Sánchez.

Las inmobiliarias son escépticas con la medida del Gobierno

La estrategia del Gobierno para atajar la crisis de vivienda y para aumentar la oferta pasaba por endurecer el control sobre los pisos turísticos para intentar que algunos de ellos pasaran al mercado residencial. Pero las inmobiliarias no tienen nada claro que ese efecto se vaya a producir.

Idealista, por ejemplo, dice que cuando se endurecen las condiciones para alquilar, los propietarios por lo que optan es o por sacar las viviendas del mercado o por venderlas precisamente ahora aprovechando los altos precios. Tampoco Tecnocasa cree que vaya a influir mucho estas viviendas dada la enorme falta de oferta.

Fotocasa reitera que no hay ninguna obligación legal de que estos propietarios pongan sus viviendas en el mercado residencial. Creen que el efecto podría ser mucho menor de lo que espera el Gobierno. Un Ejecutivo que precisamente ha anunciado un nuevo plan de ayudas de 30.000 euros para programas de alquiler con opción a compra dirigidos a los jóvenes.