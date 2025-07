El porcentaje de los jóvenes que están trabajando ha caído en picado en los últimos años

La nueva edad para jubilarse en 2025

Compartir







Los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral y esto les va a pasar factura a la hora de jubilarse. Tendrán que retrasar ese momento si no quieren perder poder adquisitivo. Según informa Cristina Montalvo, Montse Ávila y Ángela Jiménez, el porcentaje de las personas que ahora tienen entre 16 y 29 años y que están trabajando ha caído en picado en los últimos años.

Esto ocurre en parte porque los jóvenes alargan sus estudios y acumulan contratos temporales, a tiempo parcial, y acaban teniendo carreras laborales mucho más cortas.

Los jóvenes tendrían que retrasar la jubilación hasta los 71 años

Un estudio de la Fundación BBVA es contundente y muestra que cuando estas personas alcancen la edad legal, no habrán cotizado años suficientes para tener una pensión que les permita mantener el nivel de vida, por lo que tendrán seguir trabajando. Pero, ¿por cuánto tiempo? El cálculo se ha hecho mirando a 2065 y con la legislación que tenemos actualmente.

Se ha llegado a la conclusión de que para tener una pensión similar al último sueldo que has cobrado tendrías que tener 40 años cotizados o más y una edad de jubilación del entorno de los 65 años. Con menos años cotizados, con 35, habría que retrasar la jubilación hasta los 68 y hasta los 71 para carreras laborales del entorno a los 30 años. En definitiva, se trata de que menores cotizaciones se compensen con menos años recibiendo la jubilación.

PUEDE INTERESARTE Cómo obtener la gran invalidez en España

Dentro de 40 años los jóvenes recibirán un salario de poco más de la mitad de lo que ganaban

Ya se habla de endurecer las condiciones a futuro para ajustar el gasto en pensiones. Son reformas que se están hablando y aplicando en algunos países de nuestro entorno para que la factura de las pensiones no se dispare en el futuro, pero que pueden complicar aún más la jubilación de esta generación de jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Este estudio calcula que ahora mismo una persona que se jubila con una carrera laboral de 30 años recibe más o menos el 80% del último salario. Pues con esa misma situación, pero dentro de 40 años, estos jóvenes recibirán un salario de poco más de la mitad de lo que estaba ganando.

"Habría que pensar alguna alternativa", asegura una joven

Manoli y Nora están a punto de terminar sus estudios y ya se están enfrentando a un mercado laboral. Una nueva realidad se cierne sobre ellos: la jubilación a los 71 años. "Es algo que habría que cambiar, habría que pensar alguna alternativa", afirma ella. "Me parece muy mal porque eso significa que tenemos que trabajar más tiempo cuando nuestras condiciones no nos lo permiten", asegura Nora.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los datos reflejan que son ellos quienes más expuestos están a un cambio de salario y la calidad de sus trabajos es peor. Si sólo cotizan 30 años, muchos jóvenes no podrán jubilarse hasta esta edad. “Trabajamos más tiempo y después cobramos menos tiempo. Me parece súper injusto todo", critica una joven. Un cuarto de los jóvenes tiene contratos a tiempo parcial, el progreso de sus ingresos es más lento y hasta los 34 años no alcanzarán la media salarial.

"Me parece un poco triste tener que plantearme un plan alternativo", dice Nora, otro joven

“La gente joven se puede incorporar al mercado de trabajo con garantías con más edad. Entonces, claro, todo empieza más tarde y probablemente todo terminase más tarde", explica Francisco José Jiménez, economista. Para conseguir una pensión que permita vivir con estabilidad habría que cotizar al menos 40 años, pero con las condiciones actuales pocos lo conseguirán.

Aquellos que no puedan ahorrar por su cuenta, podrán ver seriamente reducido su nivel de vida al jubilarse. “No me lo planteado, pero me parece un poco triste tener que mirar un plan alternativo cuando existen las pensiones desde hace tanto tiempo", lamenta Nora. Y es que hablar de pensiones dignas a los 66 años ya suena más a pasado que a futuro.