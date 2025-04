Cómo obtener la gran invalidez en España

En España, la Seguridad Social reconoce distintos grados de incapacidad laboral para proteger a aquellas personas que no pueden desempeñar su trabajo con normalidad a causa de un accidente o enfermedad . Uno de los niveles más altos de esta protección es la gran invalidez . Este es un reconocimiento que se concede a aquellos trabajadores que, además de no poder realizar ninguna actividad laboral, también necesitan asistencia de una tercera persona para llevar a cabo tareas esenciales de la vida cotidiana como puede ser asearse, vestirse, alimentarse o desplazarse.

Este reconocimiento no solo implica una pensión económica para poder garantizar la subsistencia del afectado, sino que también tiene un complemento adicional para que se puedan cubrir los gastos derivados de la necesidad de ayuda constante. Es una medida esencial dentro del sistema de prestaciones sociales que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en una situación de dependencia total.

La gran invalidez no se concede de manera automática. Requiere de un proceso administrativo y médico bastante riguroso. Es necesario que se cumplan con ciertos requisitos, también presentar la documentación adecuada y someterse a la evaluación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este procedimiento puede cambiar dependiendo de si la incapacidad es a causa de una enfermedad común, un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Hay que destacar que cuando se produce esta incapacidad por un accidente laboral o enfermedad profesional no se exige un periodo mínimo de cotización. En el caso de que una persona no esté de alta también puede solicitar la gran invalidez causada por accidente no laboral o enfermedad común. En este caso, para que pueda serle otorgada, el trabajador debe tener cotizados un mínimo de 15 años, y 3 de estos años deben corresponder a los 10 años anteriores a la solicitud de gran incapacidad.