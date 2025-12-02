La criminalidad repunta en España: más delitos sexuales y menos robos en casa y hurtos

El aumento de delitos sexuales y cibercrímenes conviven con una caída histórica en robos en viviendas y hurtos, según el Balance de Criminalidad 2025

Los vecinos frenan el robo de una joyería en Madrid: la localidad no tiene servicio de policía durante el fin de semana

La criminalidad volvió a repuntar en España durante los nueve primeros meses de 2025. El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior contabiliza 1.870.877 infracciones penales entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 1% respecto al mismo periodo de 2024. Este dato revierte la tendencia del informe anterior, que con cifras hasta junio mostraba un descenso del 0,9%.

Los delitos sexuales y cibercriminales siguen al alza

Los delitos contra la libertad sexual crecieron un 3,7%, mientras que las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 4,6%. Interior subraya que este incremento debe interpretarse en parte como resultado de las políticas de concienciación y de la reducción de la tolerancia social ante estos hechos, lo que está animando a más víctimas a denunciar y reduciendo la infradenuncia histórica.

Sin embargo, la cibercriminalidad continúa siendo el fenómeno que más crece en España, alcanzando 374.259 infracciones, un 8% más que en 2024 y representando el 20% del total de delitos. Dentro de este grupo, las estafas informáticas concentran 327.856 casos, con un aumento del 6,4%, y han crecido un 488% desde 2016.

La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes, mientras que la criminalidad convencional, que representa el 80% del total, se mantiene en 40,8 delitos por mil habitantes, uno de los niveles más bajos de la historia.

Robos en descenso y claras diferencias regionales

Pese al repunte general de la criminalidad, los delitos contra el patrimonio muestran un descenso notable, cayendo un 3,2% en conjunto. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajan un 10,6%, mientras que los robos en viviendas descienden un 10,1%.

También disminuyen los robos con violencia o intimidación (-0,9%), los hurtos (-2,2%) y las sustracciones de vehículos (-1,2%), consolidando una tendencia de reducción de los delitos más habituales.

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantienen en 273 casos, idénticos a 2024, aunque las tentativas suben un 2,1%.

Los delitos por lesiones y riñas tumultuarias aumentan un 7,5%, mientras que los secuestros crecen un 13%.

Por su parte, los delitos de tráfico de drogas aumentan un 4,3%, hasta 17.093 hechos, relacionados con la intensificación de planes policiales como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

El comportamiento por comunidades autónomas muestra diferencias importantes. Cataluña reduce la criminalidad un 2,8%, Madrid un 0,8%, mientras que Andalucía sube un 2% y la Comunidad Valenciana un 2,3%. Canarias registra un aumento del 3,3% y Baleares del 4,8%, reflejando factores demográficos, turísticos y socioeconómicos propios de cada territorio.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña anota un descenso de la criminalidad del 2,8% y Madrid, del 0,8%.

En Andalucía, sin embargo, los delitos subieron un 2% y en la Comunidad Valenciana otro 2,3%, además de en las islas Canarias (+3,3%) y en Baleares (+4,8%).