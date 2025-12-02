¿Qué hay tras los suicidios de menores?: "La sobreprotección es maltrato"

Patricia Pereda 02 DIC 2025 - 15:27h.

España se sitúa en el índice más alto de la historia de suicido adolescente.

El dato que asusta: 76 jóvenes entre 15 y 19 años se quitaron la vida en 2024, un 20% más

¿Qué pasa en España con los suicidios entre menores? En general los suicidios han descendido. En 2024 hubo 3.864 suicidios, son 106 menos que en 2023, pero aumentan entre adolescentes de 15 a 19 años: en 2023 hubo 66 y en 2024: 76, son 10 más. Para los expertos el mundo digital, el bullying y la sobreprotección de los padres, que les vuelve frágiles, estarían detrás de estas tendencias.

Que hay mas suicidios entre adolescentes, el dato mas alto en 25 años , es un hecho. Marc Masip, fundador de Desconect@ señala que "España se sitúa en el índice más alto de la historia de suicido adolescente". Hay muchas causas tras ese dato que nos enseñan que no estamos sabiendo gestionar esta realidad. Los expertos apuntan a una sobreprotección que fragiliza a los niños.

"Estamos viendo el agua hervir pero no sabemos de dónde procede el calor que la hace hervir" señala Gregorio Lugi, filósofo y pedagogo que sí tiene claro que "la sobreprotección es una forma de maltrato. Mientras más los guardas debajo de las alas menos aprenden ellos autónomamente a moverse por el mundo".

No se entiende que prefieran la nada a algo que le ofrece la vida, pero es una realidad. El acoso escolar es otro elemento como el caso de Sandra que se quito la vida en Sevilla en octubre tras denunciar bullying. "No sirve sacar al que ha acosado o a la acosada del centro sino hacer una mediación terapéutica correcta", destaca Marc Masip.

Detrás también las redes sociales se acostumbran a la inmediatez y cuando se topan con la realidad el nivel de frustración es enorme. Como señala Rocío Flores, pedagoga del Centro Alma, "Está directamente relacionado el mayor número de horas de consumo de las redes sociales con una peor salud mental".

Los padres deben generar un clima de confianza, pero no es sencillo. No siempre los menores cuentan ese dolor interno que les embarga. Y algo que preocupa y mucho, es que cada vez más piden ayuda a la IA para gestionar su vida y sus problemas. "Lo utilizan como si fuera un adulto, un padre o un psicólogo". Y eso es otro pozo sin fondo para el futuro.

Como señala Rocío Flores, en algunas ocasiones podemos ver señales. "Están más tristes, que se aíslan, que no van con amigos". Ese puede ser un momento clave para pedir ayuda.