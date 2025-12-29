Baliza V16 de la DGT: 10 preguntas y respuestas para entender de una vez por todas cómo usarla y evitar multas

A partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos en España, con la excepción de motocicletas y ciclomotores, deben portarla

¿Qué es la baliza de luz V16? Así funciona la nueva normativa de la DGT que entra en vigor en julio

La era del triángulo de emergencia en el maletero toca a su fin. A partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos en España, con la excepción de motocicletas y ciclomotores, deberán portar obligatoriamente la baliza V16 homologada y conectada a la plataforma DGT 3.0. Este cambio no es un simple capricho de la era hiperconectada, sino una medida que responde a la necesidad de que el conductor no tenga que salir del vehículo para señalizar una avería o accidente, evitando riesgos que se han estimado en trayectos de hasta 100 metros por la calzada.

Las 10 preguntas clave para entender la baliza V16

¿Qué es exactamente la baliza V16?

La baliza V16 es un dispositivo de señalización luminosa diseñado para vehículos inmovilizados en la calzada. Emite luces amarillas de alta intensidad de 360 ° y cuenta con una tarjeta SIM incorporada que envía la ubicación geográfica del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Será el único medio legal para señalizar este tipo de incidentes tras el 31 de diciembre de 2025.

¿Por qué se sustituye el triángulo por esta baliza?

Porque los triángulos obligaban al conductor a bajarse del coche, exponiéndose al tráfico; la V16 permite señalizar desde dentro o sin salir del vehículo, y además ofrece geolocalización. La DGT lo considera una mejora clave en seguridad.

¿Cuándo será obligatoria su instalación?

El 1 de enero de 2026 se convierte en fecha límite para que todos los automovilistas circulen con una baliza V16 conectada homologada. Hasta esa fecha todavía pueden usarse triángulos o versiones sin conectividad, salvo en autopistas y autovías, donde ya se exige la V16 desde julio de 2023.

¿Cuánto cuesta una baliza V16 homologada?

La OCU estima que los modelos válidos con conectividad suelen costar entre 40 y 55 euros, y advierte de desconfianza ante precios muy bajos, por ejemplo los inferiores a 30 euros, porque pueden no cumplir la normativa.

¿Cómo comprobar que la baliza está homologada?

Se puede consultar el modelo en el listado oficial de la DGT: cada baliza debe incluir un código de homologación e indicar claramente “Conectada a DGT 3.0” o “Geolocalización incluida”. También es posible verificar mediante su certicación, o introducir el IMEI en el portal de la DGT o app oficial para confirmar su validez.

¿Cómo saber si funciona correctamente sin alertar a emergencias?

Existe una ventana de aproximadamente 100 segundos tras activarla durante la cual el dispositivo no envía la ubicación a la DGT y permite comprobar su funcionamiento sin desplegar un aviso real.

¿Dónde se debe colocar la baliza V16?

Debe situarse en lo más alto posible del vehículo, normalmente en el techo. Si no es factible, el dispositivo debe contar con un imán o sistema alternativo y colocarse en la puerta del conductor.

¿Qué sucede si no llevo la baliza o llevo una no conectada?

No llevarla está sancionado con una multa de 80 euros. Si, además, se produce una avería o accidente y no señalizas con el dispositivo homologado o lo haces mal, la sanción puede alcanzar los 200 euros.

¿Gestiona emergencias la baliza V16?

No directamente. La baliza envía la ubicación a la plataforma DGT 3.0, que actualiza las aplicaciones, los paneles de tráfico y los servicios públicos, pero no llama a emergencias del 112.

¿Qué pasa con las balizas sin geolocalización que se venden ahora?

Estas versiones seguirán siendo válidas solo hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de 2026 ya no cumplirán la normativa y será necesario adquirir una versión conectada, implicando una nueva inversión.

Entender estas diez claves te ayuda a no quedarte atrás antes de que la norma entre en vigor, pero también puede marcar la diferencia en una situación real de avería en carretera. Al acercarse la fecha de obligatoriedad, conviene revisar que el dispositivo esté homologado, que funcione, que esté cargado y que sabes usarlo correctamente. Porque no se trata solo de cumplir la ley, sino de convertir un momento vulnerable en una señal visible, conectada y segura.