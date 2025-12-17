Un paquete de reformas que afecta a prácticamente todos los actores de la vía pública

Cuáles son los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) que debería tener tu coche si es nuevo

Compartir







La movilidad en España se prepara para una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. Tras años de parches normativos y regulaciones dispersas, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un paquete de reformas que afecta a prácticamente todos los actores de la vía pública: peatones, ciclistas, motoristas, usuarios de patinetes, repartidores, taxistas y conductores particulares. Un rediseño total pensado para responder a una realidad en la que conviven vehículos eléctricos, flotas de reparto urbano, nuevas formas de micromovilidad y ciudades cada vez más congestionadas.

La primera pieza visible de esta reforma será el nuevo catálogo oficial de señales, aprobado por el Gobierno y publicado por la DGT, cuya entrada en vigor estaba fijada para el 1 de julio de 2025. Se trata de una actualización de largo alcance: no solo introduce cerca de un centenar de señales nuevas, sino que modifica decenas de pictogramas, incorpora diseños más inclusivos, elimina símbolos obsoletos y adapta la señalización a tecnologías y vehículos que hace apenas unos años ni existían.

PUEDE INTERESARTE A partir del 1 de enero la baliza V16 será obligatoria: cómo debe ser y cómo funciona

Pero esta reforma va mucho más allá de un cambio estético. La nueva norma aborda cuestiones de seguridad, convivencia en la ciudad y reorganización del espacio vial que afectarán directamente al día a día de millones de personas, especialmente de quienes utilizan la movilidad urbana como herramienta de trabajo o como rutina diaria para desplazarse.

Nuevas reglas para la movilidad ligera y los “usuarios vulnerables”

Uno de los ejes más importantes del nuevo reglamento es la protección ampliada de los llamados “usuarios vulnerables”, es decir, de ciclistas, motoristas, peatones y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, una categoría en la que entran los patinetes eléctricos.

PUEDE INTERESARTE Estas son las carreteras más peligrosas de España

Los borradores adelantados por medios especializados señalan la introducción de medidas que obligan a los usuarios de VMP a mantener el alumbrado encendido permanentemente, incluso de día, además de limitar su circulación por determinados carriles, como los VAO. Los motoristas profesionales también deberán adaptarse: la normativa amplía el uso obligatorio del chaleco reflectante, refuerza la homologación del casco e impone el uso de guantes obligatorios en desplazamientos interurbanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Estos cambios afectan especialmente a quienes han incorporado la bici, la moto o el patinete a su vida cotidiana para evitar atascos o ganar autonomía en la ciudad. A partir de ahora, circular sin el equipamiento adecuado puede suponer sanciones.

Una señalización urbana completamente renovada

La actualización del catálogo de señales, recogida en el Real Decreto 465/2025 publicado en el BOE, es la primera gran pieza del cambio. La DGT subraya que la entrada en vigor fue el 1 de julio de 2025, aunque el reemplazo físico de las señales será progresivo y se prolongará durante varios meses.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La reforma introduce señales específicas para VMP, nuevas indicaciones para zonas de bajas emisiones y pictogramas rediseñados que reflejan una movilidad más plural y moderna. Esto implicará que los conductores habituales deberán adaptarse a iconos nuevos, cambios de forma y nuevas instrucciones visuales que pueden modificar rutas habituales dentro de las ciudades.

Impacto en profesionales: taxistas, repartidores y flotas urbanas

La reforma también introduce obligaciones específicas para trabajadores cuyo día a día depende de estar en movimiento. Taxistas, repartidores de última milla y conductores de vehículos ligeros deberán cumplir con normas que, hasta ahora, tenían mayor impacto en el transporte interurbano.

Por ejemplo, se cambia la obligatoriedad del cinturón en más supuestos, cambian los requisitos de visibilidad más estrictos y el equipamiento obligatorio para repartidores y profesionales que utilizan ciclomotores o VMP. Para empresas de reparto, microflotas urbanas o autónomos que trabajan sobre una moto o patinete, esto puede suponer inversiones en equipamiento y formación adaptada.

La DGT también incorpora una reorganización del espacio vial para reflejar la convivencia de nuevos modos de movilidad. La reforma define con mayor claridad la prioridad de peatones en entornos urbanos, actualiza el papel de los carriles VAO y establece dónde pueden —y no pueden— circular bicicletas o VMP.

Cuándo impactará todo esto en la vida cotidiana

El calendario de aplicación está claramente marcado. Asi, desde el 1 de julio de 2025 ha entrado en vigor el nuevo catálogo oficial de señales. Para 2026 está previsto que entre en vigor el nuevo Reglamento General de Circulación en su versión completa, que recogerá todas las modificaciones relativas a VMP, motos, reparto y movilidad profesional. Además, hay que tener en cuenta que algunas normas específicas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, según medios especializados.

Con estas reformas, la DGT intenta ordenar un ecosistema de movilidad que se ha vuelto explosivo en pocos años: patinetes, motos eléctricas, reparto ultrarrápido, ZBE, ciclovías, carriles especiales… Todo converge ahora en un marco que pretende ser único, coherente y más seguro. Para los ciudadanos comienza ahora un periodo de adaptación inevitable. Porque esta reforma no está pensada para el futuro: es para el presente inmediato.