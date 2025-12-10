A partir de enero de 2026, las balizas V16 serán obligatorias para los conductores

FACUA denuncia fraude masivo en balizas V16: muchas no serán válidas en 2026 pese a llevar el logo de la DGT

A partir de enero de 2026, las balizas V16 serán obligatorias para los conductores, las sustitutas de los triángulos de seguridad. La mayoría se fábrica en Zaragoza. Producen 18.000 dispositivos al día, una cada cuatro segundo, y no dan abasto, han tenido que ampliar plantilla y doblar turnos, informan Yasen Malik y Yolanda Pinilla. Encontrarlas en las estanterías de muchos establecimientos es hoy ya misión casi imposible.

La mayoría se fabrican en una empresa de Zaragoza que ya desde hace semanas duplica turnos para atender la alta demanda.

Los técnicos de la empresa Kepar Electrónica, señala que el producto se hace íntegramente aquí en la fábrica, desde la parte electrónica y luego ya la parte más mecánica que es el ensamblaje". Hacen 18.000 balizas diarias, una cada 4 segundos, que son sometidas a estrictos controles de calidad antes de llegar al mercado. Desde la empresa, "garantizamos que la baliza va a resistir en días de lluvia" y que se va a ver de día "invitamos a cualquier cliente que la pruebe porque hay diferencias con cualquier competidor."

Por eso se plantean ya contratar a mas personal y ampliar incluso instalaciones. La fábrica está a cuatro turnos desde hace dos meses y ya tiene 40 empleados más. Un negocio en alza que ha convertido este producto en el regalo estrella de las navidades.

Revisar que es la homologada

Para que funcione correctamente debemos tener en cuenta dos cosas, según explica Antonio Lucas, director del Centro Norauto a Noticias Cuatro, "que esté homologada, es decir que cumple toda la normativa. Se puede comprobar mirando un numerito de homologación que tiene todas inscritos en su interior y por la parte trasera siempre vamos a tener un código QR para poder registrarla en la página de la DGT.

Se coloca solo abriendo la ventanilla

Es muy sencillo, ante una avería se aparta el vehículo al arcén se enciende la luz y solo abriendo la ventanilla se coloca la luz. Esa es la principal ventaja- la seguridad no hay que bajarse del vehículo y se evitan accidentes-.

Una vez encendida esa señal llega hasta hasta la central de la DGT. "Llega a la plataforma de vehículo conectado y si tenemos alguna cámara cerca, vemos si tenemos paneles próximos para señalizar que ese vehículo ha quedado detenido, advertir este riesgo al resto de usuarios", que van a recibir la información de que hay un vehículo parado y dónde.

Eso sí, la baliza solo transmite la posición exacta del vehículo, no emite ninguna información personal. Por eso, es el conductor el que tiene que seguir llamando a la asistencia en carretera.