Dormir dentro del coche: la multa de hasta 200 euros si el vehículo está mal estacionado o en zona prohibida

Marta Egea 24 ABR 2026 - 08:00h.

Dormir dentro del coche es legal en España, pero puede acarrear multas si el vehículo está mal estacionado o se encuentra en una zona prohibida

La DGT lo aclara: esta es la sanción por beber agua mientras se conduce

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Dormir dentro del coche es una práctica más común de lo que puede parecer. Ya sea por un viaje largo, en una escapada improvisada o simplemente por necesidad, muchos conductores escogen pasar unas horas, o incluso toda la noche, dentro de su vehículo. Es entonces cuando surge una duda clave: ¿es legal dormir en el coche en España?

La respuesta tiene matices, como ocurre con muchas normas de tráfico. La Dirección General de Tráfico no prohíbe dormir dentro del coche como tal, pero sí que establece condiciones claras: no se multa por dormir, sino por cómo y dónde se hace. En ciertos casos, sobre todo si el coche está mal estacionado o en una zona prohibida, la sanción puede llegar a los 200 euros o incluso más, dependiendo del caso.

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¿Qué dice la DGT sobre dormir en el coche?

La normativa española no prohíbe de manera expresa dormir dentro de un vehículo. De hecho, la propia DGT reconoce que se puede permanecer dentro del coche, incluso durmiendo, siempre que esté estacionado correctamente.

Esto quiere decir que, en condiciones normales, se puede dormir dentro del coche y no se está cometiendo ningún tipo de infracción por el simple hecho de descansar. No obstante, esta permisividad tiene una condición fundamental: el vehículo debe estar correctamente estacionado en un lugar permitido. Cuando se incumple este requisito, la situación cambia por completo.

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Por tanto, la línea que separa lo legal de lo sancionable es muy clara: el estacionamiento. Según la normativa, un vehículo se considera correctamente estacionado cuando está dentro de los límites de la plaza, no invade la calzada ni la acera, respeta las señales de tráfico, no supera el tiempo permitido de estacionamiento y no genera molestias ni tampoco riesgos.

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Cuando estas condiciones se cumplen, dormir dentro del coche no supone ningún problema legal. Sin embargo, si no se cumplen, la sanción no se debe al hecho de dormir, sino a una infracción de estacionamiento.

Multas desde 200 euros y sanciones mucho más elevadas

Dormir dentro del coche no es, en sí mismo, motivo de sanción en nuestro país. Sin embargo, la situación cambia por completo cuando entran en juego factores como el lugar en el que se estaciona el vehículo, el uso que se hace del espacio o la normativa municipal aplicable. En estos casos, lo que en principio es una práctica inofensiva puede derivar en multas que van desde los 200 euros hasta cifras mucho más elevadas.

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La sanción más común es en torno a los 200 euros y se produce cuando el vehículo está mal estacionado. Es decir, si se aparca en doble fila, en una zona prohibida, superando el tiempo permitido o generando algún tipo de obstáculo para el tráfico, la infracción se sanciona como cualquier otro estacionamiento indebido. En estos casos, el hecho de estar durmiendo en el coche es completamente irrelevante: la multa responde exclusivamente a la infracción de tráfico.

Pero, hay un matiz al que hay que prestar especial atención: no es lo mismo pernoctar que acampar. Dormir dentro del vehículo, sin alterar su exterior ni ocupar más espacio del que corresponde a la plaza de aparcamiento, se considera una situación legal. Sin embargo, cuando comienzan a desplegarse elementos fuera del coche como mesas, sillas o toldos, la situación pasa a considerarse acampada. Es entonces cuando pueden empezar los problemas.

Cuando pasa esto, las sanciones pueden ser más elevadas, sobre todo si se incumplen ordenanzas municipales o se ocupa el espacio público de forma indebida. En algunas ciudades, las multas pueden alcanzar los 600 euros cuando se interpreta que se está haciendo un uso no autorizado del espacio urbano.

Además, si la conducta tiene lugar en zonas protegidas como pueden ser parques naturales, espacios costeros regulados o áreas medioambientales sensibles, las sanciones pueden dispararse y superar los 5.000 euros, ya que entrarían en juego normativas específicas de protección ambiental.

Además, hay que añadir otro factor determinante: las ordenanzas municipales. Cada ayuntamiento puede establecer sus propias normas sobre el estacionamiento y el uso de vehículos como espacio para pernoctar.

Esto quiere decir que una conducta que puede ser legal en una ciudad, en otra podría estar restringida o directamente sancionada en otra. Algunas localidades limitan el estacionamiento nocturno en determinadas zonas, mientras que otras regulan expresamente el uso de vehículos como alojamiento en la vía pública.

¿Cómo evitar estas multas?

La clave para evitar estas sanciones es escoger bien el lugar para estacionar y respetar las normas. Lo más recomendable es aparcar en zonas donde esté permitido, como áreas de descanso, parkings públicos o espacios habilitados, asegurándose de que el vehículo está correctamente estacionado y dentro de los límites de la plaza.

También es importante comprobar la señalización y, si es posible, informarse sobre las ordenanzas municipales, ya que cada ciudad puede tener restricciones específicas, sobre todo en zonas turísticas o protegidas.

Asimismo, conviene recordar que no se debe sacar ningún elemento fuera del vehículo. Dormir dentro del coche es legal si no se altera su perímetro, pero desplegar sillas, mesas, toldos o cualquier otro elemento puede considerarse acampada y acarrear sanciones más elevadas.