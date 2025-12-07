La historia de Baba Vanga, la vidente ciega que se comunicaba con el más allá: sus sorprendentes predicciones

Cuarto Milenio 07 DIC 2025 - 22:45h.

Carmen Porter trae hasta la nave del misterio la historia de Vangeliya Pandeva Gushterova, la mujer búlgara que desarrolló poderes sobrenaturales tras un accidente con un tornado

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangeliya Pandeva Gushterova, nació el 31 de enero de 1911 en Strumica, un pequeño pueblo de la actual Macedonia del Norte. Vangelina nació sietemesina, motivo por el cual su familia no le puso nombre hasta estar seguros de que saldría adelante.

Cuando Baba Vanga lloró por primera vez, una vecina decidió el nombre de esa pequeña: Vangeliya, "la enviada". Esta niña luchadora no lo tuvo nada fácil. Siendo apenas una niña perdió a su madre cuando esta dio a luz a su hermano. Poco después, con la edad de 12 años, Vangeliya sufrió un extraño accidente con un torbellino de arena y polvo que la dejó ciega.

Un incidente con un tornado la dejó ciega a los 12 años

Según su propio relato, la ceguera despertó su don para ver el futuro y comunicarse con entidades invisibles, algo que le hizo ganar popularidad en Bulgaria y en el extranjero al asesorar a líderes políticos, predecir eventos y curar enfermedades. Sus profecías se transmitieron durante años oralmente por vecinos de la zona primera, y por seguidores y personas llegadas de distintos puntos de Europa después.

Aunque olvidada durante años, ahora Baba Vanga vuelve a estar de actualidad gracias a la mención que se viene haciendo de ella en las últimas semanas en las globales redes sociales. Carmen Porter rescata la historia de esta misteriosa mujer compartiendo en la nave del misterio algunas de sus grandes profecías y visiones.