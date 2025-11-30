Cuarto Milenio 30 NOV 2025 - 22:40h.

Su hermano, el periodista José Antonio Campoy, ha visitado la nave del misterio para hablar con Iker Jiménez sobre el extraño suceso

Pedro Baños y el doctor Gahona, sobre los safaris humanos en Sarajevo: "Por matar niños se pagaba el doble"

Compartir







La última desaparición en el enigmático Triángulo de las Bermudas tiene como protagonista a un español: Miguel Ángel Campoy. Miguel Ángel, de 56 años, desapareció el 6 de septiembre en alta mar cerca de Bahamas, salió a navegar en solitario hacia Nasáu en su velero de 13 metros de eslora.

Una de sus hermanas le pidió por WhatsApp que tuviera cuidado, Miguel Ángel, conocedor de las historias que se cuentan sobre el Triángulo le dijo que no se preocupase, que si su final era desaparecer ahí resultaría “poético para un conspiranoico como él”.

Dos horas después, Miguel Ángel ya no contestaba a los mensajes que sus familiares el enviaba. La búsqueda de Miguel Ángel continúa hoy en día y la pregunta sigue siendo la misma desde hace décadas: ¿Qué ocurre en este misterioso triángulo para que desaparezcan tantas personas?

José Antonio Campoy es el hermano de este español desaparecido

El gran periodista José Antonio Campoy, hermano del desaparecido, ha visitado la nave el misterio para hablar del extraño suceso y para denunciar públicamente la “incomprensible descoordinación” que ha existido en la búsqueda de su familiar.

Pero si algo ha llamado especialmente la atención de Iker Jiménez son precisamente estos últimos mensajes de Miguel Ángel en los que, en cierto modo, bromeaba con la posibilidad de desaparecer en esta enigmática zona: ¿macabra premonición?

Para Miguel Ángel la mar era su vida y vivía prácticamente la totalidad del tiempo en el velero en el que desapareció salgo cuando se presentaba un temporal: “Cuando había tormentas grandes se refugiaba en casa de su ex mujer, que vivía en Miami, y con la que mantenía una estupenda relación”.

Para hablar de esta cuestión, Iker Jiménez cuenta con la presencia de los periodistas Enrique de Vicente y José Antonio Ponseti, además del marino especialista en accidentes marítimos Fernando J. García Echegoyen.