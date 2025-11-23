Pedro Baños y el doctor Gahona, sobre los safaris humanos en Sarajevo: "Por matar niños se pagaba el doble"

Cuarto Milenio 23 NOV 2025 - 23:00h.

El Coronel Pedro Baños y el psiquiatra José Miguel Gahona visitan 'Cuarto milenio' para analizar este aberrante suceso

La Fiscalía de Milán anunciaba esta semana que se encuentra investigando a algunos ciudadanos italianos, ciudadanos adinerados y fanáticos de las armas, por haber, presuntamente, viajado a Sarajevo durante la guerra de Yugoslavia para participar en aberrantes safaris humanos.

Supuestamente, estos adinerados empresarios vinculados a la extrema derecha habrían pagado grandes sumas de dinero a las fuerzas serbobosnias para a cambio disparar a personas. Estas sumas llegaban a duplicarse si la víctima era un niño. ¿Qué hay de cierto en esta información? ¿Qué mentes se encuentran tras este tipo de sujetos? Para analizar este cruel episodio visitan la nave del misterio el Coronel Pedro Baños y el psiquiatra José Miguel Gahona.

Para Gahona, este suceso es una prueba atroz del nivel que puede llegar a alcanzar la degradación humana: "Yo recuerdo que en aquella zona había lugares en los que se advertía con carteles de que allí había francotiradores". Y es que el psiquiatra pasó una temporada en los Balcanes documentando lo que allí sucedía en compañía de otros reporteros.

Baños trabajaba en Inteligencia y nunca escuchó que esto sucediera

Para el Coronel Pedro Baños esta información que habla de supuestos millonarios que pagaban para ir a Sarajevo a matar puede ser perfectamente factible, aunque no debe descartarse ninguna posibilidad: "Yo estuve allí durante los años 94 y 95 trabajando en Inteligencia y nunca oí nada de esto".

Sin embargo, Baños reconoce que en el lugar pudo ver muchos ciudadanos extranjeros que claramente no formaban parte del conflicto: "No olvidemos que esto ha pasado siempre y sigue pasando en distintas guerras que se libran en el mundo, personas que disfrutan haciendo daño al prójimo y otros que son capaces de facilitarlo a cambio de dinero". El doctor Gahona también ha compartido con los seguidores de la nave del misterio algunas de las anécdotas del tiempo que pasó en pleno conflicto bosnio.