En los safaris humanos en Sarajevo había españoles

“Eran ricos, italianos, pero no solo, también alemanes, franceses, ingleses…”¿También españoles? “Sí", dice Ezio Gavazzeni.

Francotiradores de fin de semana que pagaban cifras enormes por ir a una especie de cacería de humanos.

Hoy sabemos más de los supuestos "safaris humanos" pagados por millonarios en este asedio a Saravejo durante la guerra de los Balcanes que está investigando la fiscalía italiana había españoles. Entre esos hombres adinerados y obsesionados por las armas que llegaron a pagar hasta 100.000 euros por disparar contra personas sí había compatriotas.

Y lo sabemos gracias a Ezio Gavazzeni, el escritor que ha destapado ese horror y a quien ha entrevistado la corresponsal de Noticias Cuatro en Italia, Marina García. Estos hombres ricos disparaban contra civiles por diversión en supuestos safaris humanos durante la guerra de Bosnia. Ahora treinta años después, la justicia italiana ha abierto una investigación contra esos francotiradores tras la denuncia de este periodista.

Testigos aseguran que existían "tarifas diferenciadas según el tipo de víctima" y que, en algunos casos, los promotores presumían de ofrecer la "auténtica experiencia de la guerra" a los turistas más extremos. Un antiguo oficial afirmó: "Se vendía la posibilidad de disparar a mujeres, niños y ancianos como si fuera una actividad recreativa. El horror era inimaginable".

“Hablamos de empresarios influyentes, muy reconocibles a nivel social y con una buena reputación. Todos con algo en común: aman las armas y la caza”. Francotiradores de fin de semana que pagaban cifras enormes por ir a una especie de cacería. “Eran ricos, italianos, pero no solo, también alemanes, franceses, ingleses…”¿También españoles? “Sí, pero la Fiscalía de Milán y mi investigación se ha ocupado de los italianos, esperamos que en cada uno de estos países los periodistas investiguen”.

Hace dos años, el esloveno Miran Zupanic recogió testimonios de aquel horror en el documental Safari Sarajevo. Su ayuda ha sido clave para Gavazzeni. Entre los testigos aportados, un agente de inteligencia bosnio. Ahora la Fiscalía tiene seis meses para abrir juicio y sentar a algún sospechoso en el banquillo.

“Estamos hablando de varios centenares de italianos, un tercio consideramos que han muerto, pero dos tercios deberían estar vivos aún”. Una investigación de la fiscalía bosnia se archivó y ahora la justicia italiana podría ayudar a cerrar las cuentas con el pasado.