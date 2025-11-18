Islandia declara amenaza nacional por el colapso del AMOC, la corriente que regula su clima templado

Islandia declara alerta nacional ante el riesgo de colapso de la AMOC, que podría traer un clima mucho más frío y paralizar el transporte marítimo

Islandia ha dado un paso inédito: declarar amenaza nacional debido al cambio de comportamiento del AMOC, el sistema de corrientes oceánicas que mantiene su clima templado. Los expertos alertan que su colapso podría provocar un periodo glaciar en el norte de Europa en menos de cien años.

El país, conocido por sus paisajes idílicos entre playas, glaciares y volcanes, disfruta de un clima mucho más suave del que le correspondería por su latitud, gracias a un sistema de corrientes oceánicas que ahora se ve alterado.

Asa Berglind, diputada islandesa, advierte: “Si dejamos de recibir las corrientes cálidas que rodean la isla, hará mucho más frío y eso supondrá una amenaza existencial para Islandia”. Se refiere al posible colapso del AMOC, la corriente que regula el clima templado de Europa. Según los científicos, la AMOC se está debilitando y cada vez es más probable que pare por completo en pocas décadas.

Stefan Rahmstorf, experto en física de los océanos, advierte: “La AMOC transporta gran cantidad de calor al Atlántico Norte, pero los modelos climáticos indican un riesgo creciente de colapso. Las aguas cálidas suben desde las zonas tropicales hacia el Ártico, mientras las frías descienden en esta especie de cinta transportadora. El deshielo ártico aporta cada vez más agua dulce al Atlántico, debilitando la corriente cálida y aumentando el peligro de que se detenga por completo”.

Asa Berglind añade: “Si el clima se vuelve más frío y tormentoso, los desplazamientos serán muy difíciles, y si los alrededores de la isla se congelan, los barcos tampoco podrán navegar”.

Ante esta amenaza, Islandia ha activado el Consejo de Seguridad Nacional, poniendo todos sus ministerios en alerta ante una posible crisis climática sin precedentes en Europa.