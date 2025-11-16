Cuarto Milenio 16 NOV 2025 - 23:30h.

Los soviéticos pensaban que Simo Häyhä era un fantasma y le apodaron 'la muerte blanca'

Este francotirador se convirtió en una leyenda y terminó con todo un ejército soviético

‘Cuarto Milenio’ ahonda sobre la figura del fantasma blanco de Tundra, a quien también se le ha llegado a llamar vampiro blanco de la nieve. Es el momento de abrir el archivo de Simo Häyhä, el francotirador de carne y hueso que causó el terror de todo un ejército y que fue apodado como ‘Muerte blanca’.

Simo Häyhä, el terror del ejército rojo

No es una simple historia de guerra, es la historia de un nativo. Simo Häyhä es un hombre adaptado al medio frío desde crío, educado en una familia humilde para la caza y la supervivencia. Comenzó a cazar alces con rifles (sin mira y a ojo) y se convierte, con cinco años, en todo un experto por su precisión.

Se forma en la Guardia Civil finlandesa y se convierte en un francotirador. Cuando iba a la Tundra se transformaba en un espectro, formando parte del hielo. Durante Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Polonia y la Unión Soviética invade Finlandia. El ejército rojo se encuentra con guerrilleros finlandesas y no hay manera de penetrar sus defensas de los bosques finlandeses.

Finlandia conserva su independencia tras la denominada ‘Guerra de invierno’ que duró cien días. Simo Häyhä fue una figura clave y se convirtió en una leyenda. Era inmortal y empezaron a pensar que era un vampiro, un fantasma, que mata a los soldados. Fue este terror el que hizo retroceder a los soviéticos. Y es que, él solo, llegó a matar a cerca de quinientos soldados.

Un día, una bala explosiva le vuela la cara y entra en coma. Se despierta convertido en héroe y el rostro desfigurado. Se vuelve a dedicar a la caza. Más detalles sobre las prácticas de Simo Häyhä, en el vídeo.