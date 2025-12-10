First Dates 10 DIC 2025 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Ricardo y Antonio

Un soltero de ‘First Dates’ se lanza a besar a su cita y recibe una cobra: "La vida está hecha para los valientes"

Compartir







Antonio tiene 42 años y es agente inmobiliario. Es gay, aunque, salió del armario bastante tarde: "Fue un poco complicado pero mi entorno lo acogió muy bien yo creo que ya se lo esperaban lo intuían”. En cuanto al amor, su última relación duró 10 años y, a pesar de que hubo petición de matrimonio, acabaron tomando la decisión de separarse.

El soltero le cuenta a Carlos Sobera que fue él quién le pidió matrimonio a su expareja frente a 300 personas, y, aunque este le dijo que sí con la boca pequeña, Antonio asegura que ahora su exnovio está arrepentido de no haberse casado con él. En el programa, busca a una persona que "tenga ganas de vivir y que sea alegre", además, en cuanto al físico quiere un aspecto normal: "No pretendo compartir mi vida con un chico de gimnasio".

Su cita ha sido Ricardo de 41 años y mecánico administrativo. La primera impresión que ha tenido Antonio de su cita ha sido buena: "Me ha parecido mono al verlo, pero cuando se ha acercado me ha parecido más guapo”, sin embargo, Ricardo no compartía la misma sensación: "Busco una persona que tenga un cuerpo mas tonificado, más morenete, más diferente a mi".

Los solteros chocan al hablar sobre relaciones abiertas

Ricardo le cuenta a Antonio que ha venido a 'First Dates' porque está cansado de las aplicaciones de ligar y porque unos amigos suyo se conocieron en el programa y ya llevan 5 años de relación. Hablando sobre las relaciones largas, Ricardo le comenta a su cita que "siempre ha sido de pareja cerrada", pero varios amigos suyos son pareja abierta y ,aunque antes no lo entendía, después de haber visto a sus amigos se lo ha llegado a plantear. "Yo eso... no me apetece", decía Antonio.

Sobre este tema, Ricardo sorprendía a su cita con su experiencia liándose con un chico que tenía una relación abierta: "Cuando terminamos, en la cama, llamó al marido y me lo pasó. Yo me quedé como diciendo... ¿What?", relataba el soltero ante la estupefacción de su acompañante.

La decisión final de los solteros

Mientras que Ricardo ha estado muchos años dirigiendo una asociación LGBT, Antonio aseguraba que su entorno es muy hetero y que no se imaginaba en el entorno. Algo que echaba para atrás a su cita: "El hecho de que no se relacione con personas dentro del colectivo... Veo que no va a ser capaz de entender problemas que podamos tener en el caso de que fuésemos pareja".

"Si quieres vivir a gusto siendo gay, lo importante es que te rodees de gente de tu colectivo porque muchas veces los heterosexuales no nos entienden. Hay vivencias que ellos no pueden entender", le explicaba Ricardo a su cita, a lo que este le daba la razón: "Es cierto que si estuviera en un entorno LGBT fluiría mucho más".

En el momento de la decisión final, Antonio era el primero en responder: "Sí porque me ha parecido un chico la mar de extrovertido más de lo que yo esperaba y me ha hecho estar muy cómodo". Sin embargo, Ricardo decidía decirle que no: "Creo que estamos en diferente puntos, de amistades, colectivo... Además, no ha habido el feeling o atracción física que esperaba o buscaba”.