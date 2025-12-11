Lejos de encontrar puntos en común, la soltera no da crédito al descubrir que su cita no tiene ni idea de quienes son sus cantantes favoritas

La sorpresa de una soltera al ver que su cita es igual a Dani Martín, cantante de 'El Canto del Loco': "Me he quedado..."

Compartir







Sofía, más conocida por 'Sof', es una joven de 21 años que asegura que todos los días sufre acoso callejero, miradas, silbidos o pitidos de los coches: "Siempre tiene que haber un hombre fastidiándolo todo".

En su tiempo libre, le encanta ir a cafeterías para beber té matcha o 'bubble tea', aunque reconoce que "a veces es un poco robo": "Con tu outfit, ir con tu té matcha o tu bubble tea es como un accesorio".

En el amor, le encantaría encontrar "una pareja de verdad buena", "un chico chulito" o, lo que es lo mismo, "un moderno de Madrid de Malasaña". "Me encantan los chicos con bigote pero con barba no. Es súper 'red flag'".

Su cita es Igors, un soltero de 28 años que se considera a sí mismo "muy hombre" aunque tiene "una parte femenina muy definida". Al verlo, la soltera no ha podido dejar de comentar su vestimenta: "Los 'skinny jeans' me han matado un poco aunque es verdad que van a volver y lo puedo ver como tendencia futura".

"Muy moderna, me gusta. Serlo en esta zona es muy guay", opina a las cámaras de 'First Dates' el soltero. Los dos solteros no pierden el tiempo y empiezan a conocerse en la barra del bar, donde 'Sof' descubre que su cita es procedente de Letonia, aunque reside en Barcelona.

Sin embargo, el soltero no termina de encajar con las expectativas de la manchega: "Para mi concepto de moderno, no encajaría. A lo mejor es un moderno de Barcelona, pero no es un moderno de Malasaña". Aunque gana un punto cuando ésta descubre que trabaja como DJ pues es un sector artístico como el suyo, dado que se dedica a las redes sociales como creadora de contenido a la par que trabaja en una tienda de moda japonesa en Madrid. ¿Surgirá finalmente el amor entre los solteros?.

El soltero deja con la boca abierta a su cita

Los sentimientos son singulares, pero se convierten en plurales cuando dos personas sienten lo mismo la una por la otra... ¿Les sucederá eso a los solteros durante la velada?

A raíz de saber en qué trabaja por las noches Igors, la soltera le confiesa que salir de fiesta le gusta pero no es algo que haga muy a menudo. "El ambiente en la electrónica y el tecno es muy de familia, muy respetuoso...", le sugiere su cita.

Sin embargo, no es algo que quiera comprobar Sofía: "Nunca he ido a una fiesta de esas. No me llama nada". Aún así, el soltero no duda en que le gustaría, sobre todo porque tienen un concepto "muy alternativo" donde destacan "los 'outfits' que lleva la peña": "Estarías haciendo fotos y vídeos todo el rato".

Ninguno de los dos se rinde pues la soltera asegura que lo que más le gusta de los sitios es saberse la canción y "chillarla", mientras que Igors no pierde la fe: "Eso no quita que salgamos de fiesta y sí que le gusten".

Pero el broche final a su desacuerdo musical llega cuando Sofía le confiesa quienes son sus cantantes favoritas: Lola Indigo y Emilia Mernes. "¿Qué son? ¿Indie?", pregunta desconcertado el soltero. "¡No! Lola Indigo es como pop-reggaeton español. Estuvo en 'OT', ¿no te suena?", pregunta totalmente sorprendida la soltera. Y, aunque su cita asegura que no ve la tele, ésta intuye: "Seguro que luego se lo pone en su casa y lo escucha".