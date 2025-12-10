Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (10/12/2025)

P2232 - Nuevas oportunidades First Dates Temporada 8 Programa 2232
'First Dates'. cuatro.com
Compartir

Enrique, estudiante y empresario de 25 años, es de Valencia. Pese a ligar mucho, hasta ahora no ha encontrado el amor y viene en busca de una chica con carácter. Su cita será Alba, estudiante y camarera de 23 años. Al verse, ambos se dan cuenta de que ya se conocían… ¿Se darán una nueva oportunidad?

Temas