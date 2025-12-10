'First Dates' | Programa completo, en vídeo (10/12/2025)

First Dates 10 DIC 2025 - 23:35h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 10 de diciembre de 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: ¡No te lo pierdas!

Enrique, estudiante y empresario de 25 años, es de Valencia. Pese a ligar mucho, hasta ahora no ha encontrado el amor y viene en busca de una chica con carácter. Su cita será Alba, estudiante y camarera de 23 años. Al verse, ambos se dan cuenta de que ya se conocían… ¿Se darán una nueva oportunidad?