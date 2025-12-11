El presentador de 'First Dates' reacciona al talento como "ventrílocua" de la soltera imitando sonidos de animales y ¡hasta de un bebé!

Blanca Paloma es una soltera de 37 años procedente de Jerez de la Frontera, Cádiz, quien se define a sí misma como "una persona divertida" a la que le gusta "el cachondeo" y "pasarlo bien".

Y no tarde mucho en demostrarlo pues, nada más cruzar la puerta del restaurante de 'First Dates', le confiesa a Carlos Sobera una de sus más reconocidas habilidades: "Soy ventrílocua". "¡No!", exclama emocionado el presentador. "No tengo muñeco pero soy ventrílocua", apunta.

La soltera deja sin palabras a Carlos Sobera con sus imitaciones

La gaditana se anima y le hace el sonido del perro a Carlos Sobera, quien responde anonadado mirando a Matías: "Ostras, qué bien haces el perro". Sin embargo, cuando le pide que haga el gato, Blanca Paloma se arranca no sin antes pensárselo: "El gato me cuesta más trabajo".

También es una experta en recrear a un bebé llorando en los brazos de su madre. "Lo voy a calmar, ¿vale?", le indica al presentador ante su atenta mirada. "Ahora entiendo este premio", señala el camarero. "A la más cachonda", indica Carlos Sobera.

Blanca Paloma confiesa qué no le gusta de un hombre

El presentador trata de conocer más en profundidad a la soltera preguntándole qué es lo que no le llama la atención de un hombre. "Yo no tengo nada con los ciclados pero es verdad que cuando tú te ciclas más fuerte se te salen todas las venas y pues no me gusta", confiesa ella.

Sin embargo, lo que Carlos Sobera no se esperaba era qué le sucede a Blanca Paloma cuando ve esta característica en un hombre. "Se me encoge el mollete", le dice al oído. "Pues menos mal que no eres enfermera", bromea el presentador.

Por lo tanto, lo que ella busca es una persona que se asemeje a ella, "que sea cachonda" y a la que se le pueda entregar "otro Oscar al cachondeo". Así que, para que pille la indirecta, le dejan al soltero la estatuilla sobre la barra del restaurante mientras que la soltera le espera en la mesa.

La decisión final de los solteros

Tras vivir una cita donde la complicidad atravesaba la pantalla, aunque la soltera haya decidido hacerle la 'cobra' e ir más despacio en el último momento, llega la hora de tomar una decisión final sobre cuál será su futuro fuera del programa.

"Por supuesto que tendría una segunda cita porque me gustaría seguir conociendo y explorando un poquillo para sacar con tenedor y cuchillo la personita que tiene dentro", confiesa José. La soltera, por su parte, también tendría una segunda cita: "La verdad que me encanta su forma de ser, el chiquillo es guapo, es buena persona, es humana... Lo veo genial". Por lo que José rodea el hombro de su cita para abandonar juntos el restaurante que vio nacer su amor.