El magistrado Joaquim Bosch explica el motivo por el que el juez advierte sobre un riesgo de fuga creciente en el auto de Ábalos

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha cambiado el que fuera su abogado para su defensa en el caso Koldo para escoger a Carlos Bautista; un exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como 'Faisán'. Este movimiento se producía en la misma semana en la que declaraba como investigado sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Mientras se produce el nuevo programa de 'Todo es mentira', Risto Mejide interrumpía a sus compañeros al recibir un mensaje que delataba cómo es el nuevo abogado del exministro: "Me dicen desde instancias jurídicas que Carlos Bautista, nuevo abogado de Ábalos, exfiscal de la Audiencia Nacional, se pasó a la abogacía hace poco. Técnicamente es muy bueno. Como fiscal era duro, pero dialogante.

Asimismo cuenta que "tiene publicado un libro nuevo sobre extradiciones y luego acaba el mensaje haciendo una valoración personal diciendo que 'es un buen tipo'. Tras esto, el presentador comenta: "Esto a lo mejor Ábalos lo desconocía o tal vez no y precisamente por eso ha acudido a él. Nos escribe alguien muy bien vinculado de este programa y nos habla sobre una noticia que publicó en el ABC, es de cierto periodista de este medio".

Risto Mejide detalla el mensaje de alguien vinculado al programa sobre Bautista

Por último, el presentador alerta sobre la noticia que ha recibido sobre el nuevo abogado de Ábalos y lee el mensaje: "El fiscal Bautista, cuando era fiscal, se burlaba de sus compañeros y compañeras en Twitter a través de un perfil falso". Asimismo añade entre risas: "Este es el fiscal que Chicote, digo el colaborador había publicado".