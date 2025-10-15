Tras dar su opinión sobre el auto de Ábalos, Joaquim Bosch explica la advertencia del juez sobre un riesgo de fuga creciente

José Luis Ábalos ha acudido a su cita con el juez instructor Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo la mañana del 15 de octubre. El auto decreta la libertad para el exministro de Transporte aunque también advierte sobre un riesgo creciente de fuga. En 'Todo es mentira' reciben a su magistrado de confianza, Joaquim Bosch, para que de su opinión sobre el mismo y explica por qué existe este citado riesgo.

La opinión de Joaquim Bosch sobre el auto de José Luis Ábalos

Que Ábalos no ingrese en prisión no supone una sorpresa para el magistrado pues "es la regla general en la inmensa mayoría de los procedimientos penales" ya que la prisión provisional "siempre es una decisión excepcional sujeta a algunos supuestos". Y es que, según señala Joaquim Bosch, la prisión provisional no es un castigo adelantado, ni un escarmiento contra una persona, "sino que intenta cumplir una finalidad concreta del proceso de acuerdo con sus requisitos legales y constitucionales que son especialmente los que podían darse aquí". Por lo que, una vez descartados el riesgo de fuga o el riesgo de destrucción de pruebas por el magistrado instructor, "era una decisión que que podía esperarse".

Esto no quita que "hasta que no se sabe todo lo que hay y si puede haber investigaciones que pueden afectar al riesgo de destrucción de pruebas, se tenía que esperar qué es lo que decidía el magistrado instructor". Sin embargo, Joaquim Bosch concluye una vez ha leído el auto que está "más que motivado" y "fundamentado".

¿Por qué existe un riesgo de fuga creciente?

El juez instructor ha advertido sobre un riesgo de fuga creciente a medida que se aproxima la fecha del juicio. Esto es común en las resoluciones "en las que los investigados pueden acabar siendo hipotéticamente condenados a a muchos años de cárcel", señala el magistrado.

Esto se debe a que, en la medida en la que se aproxima el juicio oral, puede aumentar el riesgo de fuga "por temor a que se pueda producir un ingreso en prisión de muchísimo tiempo". Por eso, "la Fiscalía sí que ha apuntado que en el futuro puede incrementarse el riesgo de fuga y esto puede llevar a pedir medidas más drásticas", explica el experto.