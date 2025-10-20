Misterio y bochorno en Francia tras el robo del siglo en el Louvre a plena luz del día: qué falló

Los trabajadores del Louvre llevaban tiempo denunciando fallos en la seguridad

Varios encapuchados asaltan el Louvre y huyen en moto con nueve piezas de la colección napoleónica

ParísHa pasado un día del mayor robo del siglo, cuatro individuos encapuchados asaltaron, a plena luz del día, la pinacoteca de la capital francesa, que hoy sigue cerrada al público. Apenas 7 minutos bastaron para robar ocho piezas de las joyas pertenecientes a la corona francesa. La policía continúa revisando las cámaras del establecimiento en búsqueda de informaciones o imágenes de los ladrones.

Un robo de película que ha sido publicado por la prensa de todo el mundo. Los individuos entraron al edificio sobre las nueve y media de la mañana, cuando ya había visitantes en su interior. En solo cuatro minutos pudieron robar algunas de las joyas del tesoro de Francia, de un valor histórico y económico incalculable.

¿Qué ha fallado en la seguridad del museo más visitado del mundo?

A lo largo de la mañana se ha echado a los turistas que vagaban por los alrededores y las puertas del museo hoy se mantienen cerradas, pero se espera que mañana abra aunque sea de forma parcial.

La gente de la calle sigue haciéndose preguntas... ¿Qué ha fallado en la seguridad del museo más visitado del mundo? "El robo ocurrió a plena luz del día.. Me parece extraño, creo que hay algo que no nos cuentan", sospecha un joven francés. "Siempre hay alguien de seguridad en cada sala. ¿Por qué ayer no lo había?" añade una turista anglosajona.

Los trabajadores del Louvre llevaban tiempo denunciando fallos en la seguridad. "Pero la gerencia ignoró por completo todas nuestras alertas", confiesa una empleada del museo.

Este robo supone un golpe al orgullo francés en medio de una etapa de inestabilidad política y una profunda crisis del gobierno, al que ya se está señalando. El ministro de Justicia ha admitido que el gobierno ha fallado.

Mientras tanto, la fiscal de París, Laure Beccuau, especula sobre los autores del robo, considerando que "pudo ser un encargo de un coleccionista" y asumiendo que si lo identifican encontrarán las joyas; y Macron promete recuperarlas y llevar a los responsables a la justicia.

En redes sociales comienzan las teorías conspiratorias. Muchos usuarios comentan la similitud del caso con la famosa serie de Netflix 'Lupin', protagonizada por Omar Sy. Como en la ficción, los asaltantes vestían de operarios para no levantar sospechas. Además, utilizaron una Laure Beccuau para llegar a la primera planta de la estructura y forzaron la ventana para entrar.

Sin embargo, los criminales no fueron tan precisos como los de Netflix. Los reales perdieron en su huida una de las joyas robadas, la corona de la emperatriz Eugenia. El resto del botín, como ellos, sigue en paradero desconocido.