Miguel Salazar Madrid, 15 OCT 2025 - 01:45h.

La que fue empleada de una empresa dependiente de Transportes prepara otra querella contra Koldo por "acoso laboral"

Claudia Montes se enfrenta a la UCO tras negarle que existan llamadas sexuales con Koldo: "Tengo capturas de su cara hablando conmigo"

La que fue Miss Asturias, Claudia Montes, ha anunciado en 'Código 10' que ya ha presentado su querella contra Koldo García por injurias y calumnias. Asegura que aún le queda recorrido judicial contra el exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. "Por fin, como os lo dije en su día... La vida me ha enseñado que las cosas hay que hacerlas despacio, con calma, serena y con todas las pruebas que se puedan reunir y llegó el día", dice en directo.

Los detalles de la querella de Montes contra Koldo

Claudia Montes recuerda que continúa además con otra querella contra Koldo García. "Ya la puse, y se está preparando la otra que os dije, la de acoso laboral y sexual", agrega. En la que ya ha presentado, la exmodelo le pide 35.000 euros. "Quiero aclararle al señor Koldo que no le tengo que aportar nada, ni demostrar nada. A la que le tengo que demostrar es a la Justicia", puntualiza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Recordemos que Montes, tras afirmar que trabajó durante un tiempo en la empresa pública LogiRAIL -dependiente de Transportes-, compartió que sufrió acoso sexual y laboral por parte del exasesor de Ábalos. Acusó a este de enviarle mensajes de contenido "obsceno" y que llegó a decirle frases del tipo 'cógemelo, que soy tu jefe'.

La ex Miss Asturias se sustenta también en las "videollamadas diarias" que recibía por parte de Koldo. Claudia Montes señala que Koldo le pidió que no volviera a la oficina y que recibió una ayuda de unos 1.300 euros por parte de él.

Montes también ha llegado a asegurar que Ábalos y Koldo actuaban de forma conjunta. Es decir, que el exministro permitía presuntamente el trato que García tenía hacia ella.