Miguel Salazar Madrid, 15 OCT 2025 - 00:07h.

Simón Pérez alcanzó la fama de la noche a la mañana junto con Silvia Charro: Así ha sido su caída a los infiernos

Exclusiva | La dura confesión de un hombre denunciado por Claudia Montes, expareja de José Luis Ábalos: "Tiene un ánimo persecutorio brutal"

Había voces como la de Risto Mejide que avisaron a Silvia Charro y Simón Pérez de su caída a los infiernos. Esta pareja, conocida como los gurús de las hipotecas, obtuvo la fama en el año 2017 cuando un vídeo de ellos, bajo los efectos de alguna sustancia y hablando sobre economía, se hizo viral desatando la locura mediática.

Ahora, lo que predijo el presentador -y muchos otros personajes- ha terminado ocurriendo. Simón Pérez se encuentra en una espiral de autodestrucción. El hombre ha reaparecido en 'Código 10', programa al que ha abierto las puertas de su casa. "Me queda asumir mi condición de payaso digital, de cibermendigo y olvidarme ya de la posibilidad de economista de éxito", asegura como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Simón Pérez: "Puede que me muera"

Tal y como explica su pareja -ella se define como una "cuidadora"-, a Simon Pérez le hacen "bizums" y se somete a "vejaciones" a través de foros de Internet. Algunos retos que le proponen internautas a cambio de dinero se basan en, "comer como un perro" o "estar 3 días sin dormir con los ojos en blanco", según relata él mismo. "Entiendo que no debería hacer eso. Por ejemplo este fin de semana hicimos un reto de baño de orina", cuenta.

Pérez entró en una espiral destructiva de la que no ha salido. Y asume ahora "dos escenarios posibles" de cara a su futuro. "Puede que me muera desde esta Navidad o puede que consiga hacer un cambio de vida, de físico y pueda ser un streamer de mucho éxito", asegura a las cámaras del programa de Cuatro.

Esos mismos internautas que participan en sus retos denigrantes son los que le llevan "comida y tabaco" a su casa. Silvia Charro, que asegura mantener contacto permanente con Simón Pérez, cuenta cómo rompió una "televisión" en uno de esas humillaciones a las que se somete. "Le pagaron unos 400 euros", asegura.

Charro ha lanzado un mensaje de auxilio ante la autodestrucción personal que está viviendo Simón Pérez. "No hay freno, no hay nadie que le pare", asegura.