"Las madres matan a sus hijos en el vientre": así ha sido el discurso machista de un cura de Alcantarilla

El padre Custodio está siendo investigado por delitos de odio después de vertir acusaciones contra el islam

El padre Custodio Ballester está siendo investigado por delitos de odio después de que la asociación Musulmanes contra la Islamofobia presentase una denuncia contra él ante la Fiscalía por verter acusaciones como "el islam no admite diálogo". Lo hizo en 2016 en un artículo de un medio de comunicación.

Además de creer y compartir abiertamente que esta religión "admite el uso de la violencia", entre otras cosas, el padre también decide lanzar acusaciones contra la homosexualidad. Así hemos podido verlo en 'Código 10', donde previo a ello se ha vivido un tenso encuentro entre Hanan Alcalde y María Jamardo.

"Hemos olvidado que la homosexualidad es un pecado gravísimo porque va contra la naturaleza del ser humano", llegó a lanzar en una homilía. A fecha de 2025, su postura no ha cambiado apenas nada. "Soy sacerdote y pienso que ser gay está mal. Hay gente que piensa que ser gay está 'guay' y yo os digo que no, esa gente sufre mucho", asegura.

Cree que la homosexualidad es "inmoral"

El cura relata haber conocido a personas homosexuales que eran "buenos cristianos" y les hablaban de su "pena". "Cuando he hecho estas afirmaciones he hecho una consideración moral. Hay un sexto mandamiento que no cometerás", apostillaba.

Nacho Abad, ante tales declaraciones, le aseguraba que no podía estar más "en desacuerdo" con sus ideales. "Decir que la homosexualidad es pecado no es señalar a nadie, tengo que poner el listón al nivel que lo ha puesto la doctrina", añadía.

David Aleman, copresentador del espacio de Cuatro, le preguntaba por el consejo que le daría a una pareja homosexual. "Le llamaría a la conversión", afirmaba. "Me parece inmoral, se aparta de la consideración moral de bien", concluía.