La activista se ha sentado en 'Código 10' y ha tenido un tenso cara a cara con la colaboradora María Jamardo

Nacho Abad, a la activista Hanan Alcalde sobre el conflicto entre Israel y Palestina: "No me vas a juzgar"

La activista Hanan Alcalde se ha sentado en 'Código 10' y ha denunciado que le han "filtrado" su teléfono móvil en los últimos días. Después de embarcar en la flotilla rumbo a Gaza, una embarcación que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja y romper el bloqueo naval israelí, Alcalde fue detenida y "secuestrada" por las autoridades de Israel.

Después de escuchar las acusaciones vertidas hacia su persona en los últimos días, Alcalde se ha enfrentado en directo a las preguntas de la periodista María Jamardo. "Estás aquí para contestar, porque eres la activista y yo soy la periodista", le trasladaba esta última.

Hanan Alcalde no dudaba en decirle a la otra que no había comenzado la entrevista "con educación y respeto". "Que controle el tono", le reprochaba. "Yo vengo por humanidad. A míno me paga nadie, esa es la diferencia entre tú y yo", aclaraba muy indignada. María Jamardo aseguraba que cobraba dinero "como periodista".

Tras este tenso momento, la periodista se adentraba en las preguntas que tenía preparadas hacia la activista, dejando alguna que otra opinión. "Me parece vomitivo que esta señora se pase por los platós tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre de hace dos años", lanzaba.

"Es vomitivo hasta quienes tienen muy poquita cultura sobre lo que pasa en Palestina y el hecho histórico y realidad social. Entre otras cosas, Hanan se ha referido al pueblo palestino de manera global y me gustaría preguntarle si sabe cuándos diputados palestinos hay en el Parlamento de Israel", le cuestionaba a Alcalde, que respondía asegurando que no tenía ningún tipo de conexión con el conflicto. "¿Qué tiene que ver eso?", preguntaba.