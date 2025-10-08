Miguel Salazar Madrid, 08 OCT 2025 - 03:42h.

Sergio Martín fue hallado sin vida por unos perros tras haber sido asesinado por el ex de su nueva 'amiga'

Con barba postiza, un molde de cara y hasta con una muleta donde escondía un arma: así delinquía El Solitario, el atracador más buscado de España

Compartir







En 'Código 10' hemos regresado al año 2015 y a la localidad avilesa de Las Navas del Marqués para analizar el crimen de Sergio Martín, un joven de 23 años que era muy querido en el pueblo y falleció por los celos de la expareja de su nueva ilusión.

El 17 de marzo de aquél año desapareció repentinamente. Los agentes valoraron la posibilidad de que estaban ante un caso de desaparición voluntaria por las experiencias pasadas en el mismo individuo. Pero esta vez no se había dado a la fuga. Sergio Martín fue asesinado por Francisco Javier García Organista -conocido como 'Quico'-.

Las primeras investigaciones las lideraron los agentes junto con los propios vecinos del pueblo, que decidieron volcarse en dar con el joven. Tras perimetras varias zonas, los investigadores decidieron acercarse con perros que detectan cadáveres a una explotación ganadera del municipio de Peguerinos.

Allí hallaron su cadáver con la misma camiseta del Atlético de Madrid que portaba el día de su desaparición. Lo que ocurrió fue que Quico quedó con Sergio Martín para tener una conversación seria, en la que hablarían de la relación con Flor, la mujer que fue pareja del asesino, y de unos perros.

Quico fue condenado a 17 años y 7 meses de cárcel por asesinato con alevosía

Pero Quiqo, tal y como confesó en sede judicial, le golpeó y asfixió en un ataque de celos. Se marchó, se acostó en su cama y en unas horas decidió volver al lugar del crimen para cambiar el cadáver de sitio. De ahí que los perros olfateasen y dieran un primer aviso en uan zona donde había estado ya el cuerpo en un principio.

Tras detectarse el cadáver, se detuvo rápidamente a Quico por las sospechas que había en torno a él, ya que fue el último que vio con vida a la víctima. Además, la policía vio claras contradicciones en sus versiones, que más tarde confirmarían su responsabilidad en el crimen con su declaración de culpabilidad en el juicio. Quico fue condenado en 2016 a 17 años y 7 meses de cárcel por un asesinato con alevosía.