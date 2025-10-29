Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10

Elisa Mouliaá, tajante en la recta final de su denuncia a Iñigo Errejón: "Represento a un montón de mujeres que no pueden alzar la voz"

Elisa Mouliaá, tajante en la recta final de su denuncia a Iñigo Errejón: "Represento a un montón de mujeres que no pueden alzar la voz"
Elisa Mouliaá habla de la recta final de su denuncia a Iñigo Errejón por presunta agresión
Compartir

Elisa Mouliaá encara la recta final de la denuncia a Iñigo Errejón por presunta agresión sexual con seguridad. Así lo ha mostrado en 'Código 10', donde la actriz ha compartido que representa a "un montón de mujeres que no pueden alzar la voz". Con ello se refiere a todas aquellas que no son capaces de compartir sus vivencias que podrían ser acusatorias de un delito de agresión sexual o similar.

Un año después de poner la denuncia, la actriz hace balance y asegura que ha sido "muy duro" recibir "linchamiento" y "difamación" sobre ella. "Soy una persona que me he dedicado al mundo audiovisual. ¿Qué tipo de mujer se va a enfrentar a esto con todo lo que le espera?", lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

PUEDE INTERESARTE
Temas