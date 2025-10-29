Miguel Salazar Madrid, 29 OCT 2025 - 00:04h.

La investigación al cofundador de Podemos encara su recta final: se determinará si Errejón irá o no a juicio

Exclusiva | Mensajes inéditos entre Elisa Mouliaá y su amiga Soraya: "No intentes inventar, las copas no las sirvió Errejón"

Elisa Mouliaá encara la recta final de la denuncia a Iñigo Errejón por presunta agresión sexual con seguridad. Así lo ha mostrado en 'Código 10', donde la actriz ha compartido que representa a "un montón de mujeres que no pueden alzar la voz". Con ello se refiere a todas aquellas que no son capaces de compartir sus vivencias que podrían ser acusatorias de un delito de agresión sexual o similar.

Un año después de poner la denuncia, la actriz hace balance y asegura que ha sido "muy duro" recibir "linchamiento" y "difamación" sobre ella. "Soy una persona que me he dedicado al mundo audiovisual. ¿Qué tipo de mujer se va a enfrentar a esto con todo lo que le espera?", lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.