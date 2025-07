Accedemos a los mensajes entre la actriz y su amiga, presunta testigo de la agresión sexual: "No intentes inventar que te metió algo en la copa"

Así fue la declaración de Íñigo Errejón ante el juez: "No es cierto que la agarrara, nos besamos mutuamente"

Salen a la luz unos polémicos audios de la actriz con Soraya, una de las testigos del 'caso Errejón' y además su amiga. Sin embargo, 'En boca de todos' da un paso más y muestra, en exclusiva, unos mensajes entre ambas hasta ahora inéditos en las que Soraya no ve delito y descarta la sumisión química.

Estos mensajes comienzan con un texto de Elisa Mouliaá a Soraya en el que le pregunta si se se ha puesto en contacto con la defensa de Íñigo Errejón. A este mensaje, su amiga Soraya respondía: "No he hablando con el abogado de nadie. Plantéate por qué no hay nadie de esa fiesta que esté de acuerdo con tu testimonio en vez de intentar convencer a todos de que Errejón es un monstruo".

Recordando las declaraciones de la actriz en el programa de Telecinco '¡De viernes!', Elisa no descartaba haber sido víctima de sumisión química. En cambio, es una versión que la que fuera su amiga y testigo de los hechos, Soraya no lo contempla y lo niega con rotundidad, desmintiendo una vez más la versión de la actriz: "Las copas no las servía Íñigo que yo recuerde puesto que era un invitado más. No intentes inventar que te metió algo en la copa porque eso a mí me parece una mentira absurda, te fuiste de nuestra cas en perfectas condiciones".

El enfado de Elisa Mouliaá con su amiga

Estos mensajes podrían poner a Elisa Mouliaá contra las cuerdas y ella misma se quejaba en ellos de que su supuesta amiga no actuaba de una manera correcta: "Qué tipo de problema mental tienes para dejar de apoyar a tu amiga en los momentos más importantes de su vida".

Sin embargo, Soraya, lejos de excusarse, se muestra muy segura de lo que está haciendo y contesta a la actriz: "Elisa, no tengo ningún problema mental. Igual el problema lo tienes tú. Que te entren a saco no es un delito. Te entró a saco y no te gustó. Pero de ahí a meter a alguien en la cárcel por eso es un salto cualitativo".