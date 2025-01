Las palabras de Íñigo Errejón en sede judicial: "No íbamos a tener relaciones sexuales, paramos porque no somos adolescentes"

Mouliaá asegura que durante su encuentro se puso celoso y la llevó a la habitación sin que nadie les viese: Errejón lo niega

'En boca de todos' ha accedido en exclusiva a las declaraciones del exportavoz de Sumar en sede judicial. El expolítico y la actriz, tienen versiones contradictorias y cruzan entre ellos duras acusaciones.

Ambos reconocen que llevan un año hablando y el portavoz de Sumar admite que las conversaciones entre ellos suben de tono: "Hay un cierto tonteo que se va incrementando. Es cuando cambiamos las conversaciones a Telegram por ser conversaciones sexuales subidas de tono".

Respecto a la invitación de Errejón a la presentación del libro, afirma no saber cómo fue con exactitud: "No recuerdo invitarla, era un acto público". Además, sobre su encuentro en el bar aseguraba, que fue el de dos personas que se están conociendo: "Yo no estaba ni frío ni serio. Era una actitud normal con un ligue con el que llevaba mucho tiempo chateando".

En referencia a la fiesta, las versiones son contradictorias, Mouliaá dijo que se sentía mareada y el exdiputado le sirvió dos copas y sobre este asunto Errejón apuntaba: "Bebió en la fiesta, pero no llegó a perder la noción, ella no estaba muy ebria. No soy muy de bailar y alternaba entre grupos de gente".

Errejón niega haber forzado a Mouliaá en la habitación

Por otro lado, del momento en el que ambos terminan en una habitación, Íñigo Errejón niega haberla forzado: "No es cierto que la agarrara, no es posible que le pudiera agarrar sin que nadie me dijera nada. Coincidimos en la cocina, hablamos de manera más cercana y le cogí la mano para irnos al cuarto. Entramos en el cuarto y nos besamos".

Mouliaá indicaba que una vez dentro de la habitación, él cierra con pestillo, la toca, la besa y le quita el sujetador, le pide que pare y no le hace caso, sin embargo, Errejón, niega estas palabras.