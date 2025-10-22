Miguel Salazar Madrid, 22 OCT 2025 - 02:33h.

El robo en el Louvre reabre el debate de la seguridad en los museos del mundo: comprobamos posibles fallos en el Prado

Un espectador de 'Código 10' nos ha hecho llegar unas imágenes donde comprobamos posibles fallos de seguridad en el Museo del Prado, el más visitado del país. Tras el escándalo por el robo en el Louvre, donde cuatro ladrones se llevaron hasta 9 piezas de un valor incalculable el pasado domingo, se reabre el debate sobre la seguridad en los museos internacionales.

Como podemos observar en las imágenes que acompañan a esta noticia, una persona anónima es capaz de entrar con una botella cerrada en su bolso sin que ningún vigilante se la quite ni el escáner lo detecte. La normativa de el Prado es clara: no se podrán introducir alimentos y bebidas, siempre y cuando estén guardados en bolsos que deberán ser depositados en las consignas.

Pero hay más cuestiones que generan duda respecto a los incidentes que puedan desencadenarse en un lugar donde existen obras de valores incalculables. En el caso del museo ubicado en la capital madrileña, existen hasta 35.000 objetos de valor, lo que lo convierte en uno de los más importantes a nivel mundial.

Según comprobamos con incidentes como los de los activistas que llegaron a pegarse al cuadro de 'Las Majas', vemos cómo se ha accedido al interior del edificio con sustancias u objetos que puedan suponer "un riesgo para la integridad de las personas o bienes del museo", en contra de lo que establece el reglamento.

Ni arco de seguridad ni escáner por una de las entradas del Prado

El espectador del programa que comparte las imágenes se queda totalmente sorprendido con lo que ocurre en la cafetería del Museo del Prado. En esta zona, cuando solicitas un plato con comida, te dan unos cubiertos. Los visitantes alucinan con el tenedor y el cuchillo que reciben y que puedes llevar a zonas donde se exponen las obras de arte. "Me llama mucho la atención que haya acceso a un cuchillo", comparte el expolicía y colaborador del programa Carlos Segarra.

Los objetos punzantes, según establece la normativa del Prado, deberán ser depositados en consigna.

Por último, nos fijamos en una entrada denominada 'Acceso Amigos' donde pueden entrar solamente personas que pagan anualmente una cuota para adentrarse preferencialmente. En este mismo acceso no existe ni arco de seguridad ni escáner.