Miguel Salazar Madrid, 18 FEB 2026 - 03:15h.

'Código 10' ha tenido acceso a documentos policiales que alertan de la expnasión de la artimaña

Desde que el Gobierno anunció la regularización masiva de personas migrantes, muchos de estos reconocen que han llegado a realizar sus propias artimañas para acogerse a la medida por la que se beneficiarían unas 500.000 personas según datos oficiales.

Recordemos que la regularización implicaría reconocer legalmente a un individuo que permanece en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, siempre y cuando no tenga antecedentes penales y presente los documentos exigidos como un contrato de alquiler en vigor, una factura de la luz o un contrato de trabajo.

Lo que está claro es que si esa persona no vive en nuestro país desde antes de la fecha citada, no podrá ser considerado como parte de la migración regulada. La Policía avisa de que hay quienes ya están intentando acogerse al 'fraude del pasaporte perdido' para ser regulados.

Paquistaníes y argelinos, los que más se habrían acogido al fraude

'DifusiÓn de alerta y criterio básico de actualcion policial, relacionados con el aumento de denunciar por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados', reza un documento policial al que ha tenido acceso 'Código 10'. 'Mediante esta práctica se podría estar buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria', deja entrever otro documento.

Según la portavoz de Jupol Laura García, las mafias van a ser claves en esta medida para "generar un efecto llamada" y atraer a más personas migrantes a nuestro país, aunque como ha detallado el secretario de organización de Podemos Pablo Fernández esto es poco probable que ocurra cuando se regularizarían a personas que ya viven en España. "No va a venir a España nadie, tienen que estar antes del 31 de diciembre de 2025", insiste.

Tal y como ha podido saber este programa, las nacionalidades que más se han acogido al fraude por el que se alega una pérdida de pasaporte y así logras acreditar que resides en España hasta el momento son: paquistaníes (+866,67%), argelinos (+356,25%), marroquíes (+114%) y colombianos (+35%).