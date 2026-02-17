Miguel Salazar Madrid, 17 FEB 2026 - 23:48h.

Jorge Piedrafita asegura que la supuesta víctima, una subordinada de González, "está aterrorizada"

Jupol señala a Marlaska tras la dimisión del número dos de la Policía Nacional: "No puede estar ni un minuto más en el ministerio"

Jorge Piedrafita, el abogado de la presunta víctima de agresión sexual por parte de José Ángel González -el hasta ahora números dos de la Policía Nacional-, asegura en declaraciones a 'Código 10' que la funcionaria "está aterrorizada" tras salir a la luz el escándalo. Un juez ha admitido a trámite la querella por presunta agresión contra el que fuera nombrado por Fernando Grande-Marlaska en el año 2018.

El abogado detalla que fue en una vivienda ministerial donde ocurrieron los hechos. "Esta funcionaria estaba prestando su servicio normal, el máximo cargo le llama y le dice que tiene que ir donde está él", relata. Cuando se encuentra con González aparece también Óscar San Juan, asesor del director operativo de la Policía Nacional (DAO).

Así consiguió la presunta víctima huir del domicilio en el que ocurrieron los hechos

Siempre citando el relato del abogado, este último le avisa que se va "con el chófer del DAO". Es cuando José Ángel González le avisaría de que "tiene que subir al domicilio" para tener "una conversación reservada". Piedrafita apostilla que una y otro "tuvieron una relación afectiva que duró muy poco" y que cuando cortaron a él "le sentó mal".

La presunta víctima subió a la casa del número dos de la Policía Nacional y allí "empieza a propasarse con ella", quien intenta defenderse. "Él, lejos de parar, persiste en su actitud haciendo cosas que me parecen salvajes y ya es cuando ella consigue zafarse de él y huir del domicilio", cuenta en el programa de Cuatro.

Según el testimonio de la presunta víctima -quien tiene pruebas visuales con una grabación de 40 minutos en su teléfono móvil-, José Ángel González "usa la fuerza para doblegar su voluntad para romperle la ropa y penetrarla".

Jorge Piedrafita también habla de intentos de "comprar" el silencio de la supuesta víctima por parte de Óscar San Juan. "El máximo ejecutor del DAO es quien le dice que pida lo que quiera, siempre y cuando no denuncie, a lo que mi cliente no accede porque ella no quiere nada", apunta.