Hoy Brión, en A Coruña, es un pueblo consternado por la muerte de una niña de dos años olvidada en el coche por su padre.

Se está negociando también que se pueda dejar a los pequeños en el asiento del copiloto a contramarcha.

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Hoy Brión, en A Coruña, es un pueblo consternado por la muerte de una niña de dos años olvidada en el coche por su padre. Después de dejar en el colegio a su otro hijo tenía que llevar a la niña a la guardería, pero una llamada le distrajo y fue directo al trabajo sin darse cuenta de que la pequeña seguía dentro del vehículo. Fue su madre la que al ir a recogerla a la guardería hizo saltar todas las alarmas. La pequeña murió deshidratada.

La temperatura de un vehículo, especialmente en días de calor, se dispara muy rapidamente. Los expertos muestran medidas que se podrían tomar para evitar riesgos mortales como el de hoy y la tecnología es, una vez más, una gran aliada. Como señala Mikel Garrido, de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, hay que dejar algo al lado del bebé para saber que si llegas al trabajo y no lo tienes, debes volver. puede ser un móvil o un abrigo.

La tecnología también ayuda. En coches nuevos puede dejar alertas de luces o de sonidos, señala Alfonso Castañeda, director de CarDesign.es. Desde el móvil ha aplicaciones que ya te avisan de que te has dejado el niño en el coche. Puedes ir a ajustes y poner recordatio de niño.

Las sillitas inteligentes son otra opción que se usa en Italia, donde hay un sensor por presión que se puede comunicar con los padres.

Se está negociando también que se pueda dejar a los pequeños en el asiento del copiloto a contramarcha, porque es difícil si está al lado que te lo dejes olvidado.