Multas automáticas: cómo funcionan las cámaras que ya te sancionan sin que lo sepas

Marta Egea 21 MAY 2026 - 08:01h.

Las nuevas cámaras inteligentes de la DGT ya no controlan solamente la velocidad, son capaces de detectar otras sanciones más complejas de demostrar

No guardar la distancia de seguridad: la multa de 200 euros que puede imponerse incluso sin accidente

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Hace unos años, la mayoría de las multas de tráfico eran impuestas después de ver un radar claramente señalizado o tras ser parado por un agente en carretera. Hoy, sin embargo, la vigilancia vial es mucho más silenciosa y sofisticada. En 2026, miles de conductores están siendo sancionados por sistemas automáticos capaces de detectar infracciones sin que nadie tenga que darles el alto y, en muchos casos, sin saber que han sido grabados.

La Dirección General de Tráfico ha acelerado en los últimos años la implantación de cámaras inteligentes equipadas con inteligencia artificial. Estos dispositivos ya no se limitan a controlar la velocidad: ahora son capaces de identificar si el conductor lleva el móvil en la mano, si usa mal el cinturón, si invade una línea continua o incluso sin no realiza correctamente un stop. Todo ello mediante un análisis automático de imágenes en tiempo real.

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El resultado es un nuevo modelo de control de tráfico donde las sanciones son cada vez más automáticas, más precisas y mucho menos visibles para el conductor. De hecho, muchas personas descubren la infracción días después, cuando llegan a casa.

Las nuevas cámaras con inteligencia artificial

La gran revolución de la vigilancia de tráfico de 2026 no está solamente en los radares, sino en la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas de control vial. Hasta hace pocos años, la mayoría de dispositivos únicamente medían la velocidad o captaban una fotografía puntual. Ahora, las nuevas cámaras funcionan como auténticos sistemas de análisis automático capaces de interpretar lo que ocurre dentro y fuera del vehículo en tiempo real.

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Estas cámaras utilizan software entrenado con miles de imágenes para reconocer patrones concretos asociados a infracciones de tráfico. Estos algoritmos pueden identificar la silueta del teléfono móvil en la mano, la posición incorrecta del cinturón, movimientos sospechosos del conductor, cambios de carril indebidos, invasión de líneas continuas o maniobras prohibidas en cruces o stops.

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El funcionamiento es mucho más sofisticado que el de una simple cámara de vigilancia. El sistema analiza continuamente las imágenes captadas y busca comportamientos previamente definidos como infracciones. Si detecta cualquier posible irregularidad, selecciona automáticamente la secuencia o fotografía relevante y la envía a un centro de tratamiento de denuncias automatizadas donde un operador humano revisa la imagen antes de validar la sanción definitiva.

Aunque muchas veces se habla de “multas automáticas”, la realidad es que la inteligencia artificial actúa principalmente como una herramienta de detección y filtrado, la última validación sigue dependiendo de una persona para evitar cualquier error que se pueda dar.

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Uno de los aspectos que más ha cambiado es la capacidad de estas cámaras para detectar infracciones que antes eran muy complicadas de demostrar. Uno de los ejemplos más claros es el uso del móvil al volante. Antes, la sanción dependía de que un agente viera directamente al conductor manipulando el teléfono. Ahora, basta con que la cámara identifique el dispositivo en la mano del conductor para que se genere automáticamente un aviso de infracción.

La DGT también está utilizando estos sistemas para controlar el cinturón de seguridad. Pero no solo detectan si el conductor lo lleva puesto o no, la IA es capaz de reconocer usos incorrectos, como llevar la banda por debajo del brazo o la utilización de pinzas para eliminar la tensión.

Otro cambio fundamental es que la vigilancia ya no se limita a radares fijos tradicionales. Hoy en día se utiliza una combinación de distintos dispositivos como cámaras en pórticos de carretera, radares de línea continua, drones, furgonetas camufladas, cámaras urbanas inteligentes o sistemas móviles instalados temporalmente.

En ciertos casos, incluso se utilizan sistemas capaces de comparar imágenes tomadas en diferentes puntos de la carretera para poder detectar maniobras ilegales entre ambos tramos. Por ejemplo, las cámaras de línea continua instaladas en accesos conflictivos a autovías de Madrid, donde el sistema identifica automáticamente si un vehículo ha cruzado indebidamente antes de finalizar la línea.

Además, la automatización sigue creciendo fuera de España. En ciudades europeas y proyectos piloto internacionales, las cámaras de IA detectan simultáneamente exceso de velocidad, uso del móvil, cinturón, semáforos en rojo e invasión de carriles bus.

De todos modos, estas cámaras pueden fallar aunque los sistemas cada vez son más precisos, pero algunos posibles problemas como imágenes poco claras, interpretaciones automáticas erróneas, objetos confundidos con móviles o problemas de ángulo o iluminación pueden hacer que la multa pueda ser recurrida si el conductor considera que existe un error.

El objetivo de la DGT: reducir distracciones y accidentes

La DGT defiende que estos sistemas no tienen únicamente una finalidad recaudatoria. El objetivo oficial es reducir comportamientos que están detrás de muchos de los accidentes graves que se producen. Las distracciones, sobre todo las relacionadas con el móvil, siguen siendo una de las principales causas de siniestralidad. Es precisamente aquí donde la automatización cambia las reglas del juego, ya que las infracciones que eran más complejas de demostrar ahora pueden ser registradas mediante imagen.