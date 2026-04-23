No guardar la distancia de seguridad: la multa de 200 euros que puede imponerse incluso sin accidente

Marta Egea 23 ABR 2026 - 08:00h.

No respetar la distancia de seguridad es una de las infracciones más comunes en carretera y puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné

La DGT confirma la nueva multa por conducir con una sola mano

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Circular pegado al coche de delante es una de las conductas más comunes y peligrosas en carretera. Muchos conductores lo hacen sin ni siquiera ser plenamente conscientes del riesgo que supone, especialmente en ciudad o en trayectos cortos. No obstante, la Dirección General de Tráfico lleva años insistiendo en que no respetar la distancia de seguridad es una infracción grave, con consecuencias claras: 200 euros de multa y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.

Lo que muchos no saben es que no hace falta provocar un accidente para ser sancionado. El simple hecho de circular demasiado cerca de otro vehículo puede ser suficiente para recibir una multa.

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Es obligatorio mantener distancia suficiente

La obligación de guardar la distancia de seguridad está recogida en el artículo 54 del Reglamento General de Circulación, el cual establece que todo conductor debe mantener una separación adecuada con el vehículo que le precede para poder detenerse sin colisionar en caso de frenazo brusco.

Esto no es una recomendación, se trata de una norma básica de seguridad vial. Su objetivo es claro: evitar los accidentes por alcance, uno de los tipos de siniestro más frecuentes en España.

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La ley no fija una distancia exacta en metros para todos los casos porque depende de la velocidad, el estado de la carretera, las condiciones meteorológicas y el tipo de vehículo. Pero sí que establece un principio fundamental: debe ser suficiente para reaccionar a tiempo.

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Una infracción grave: multa de 200 euros y 4 puntos

No respetar esta distancia se considera una infracción grave, lo que implica una multa económica de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné. Esta es una de las sanciones más comunes dentro de las relacionadas con la conducción imprudente.

Además, si la conducta se considera especialmente peligrosa, por ejemplo, en casos de conducción temeraria, la sanción puede aumentar hasta 500 euros y la retirada de 6 puntos.

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No se necesita provocar un accidente para ser multado

Uno de los aspectos más desconocidos de esta infracción es que no se necesita provocar un accidente para ser sancionado. La DGT lo deja claro, ya que, el simple hecho de circular sin respetar la distancia de seguridad ya es suficiente para recibir una multa.

Esto quiere decir que no hace falta que haya un choque, no es necesario causar daños y tampoco tiene que existir ninguna situación extrema. Es suficiente con que un agente considere que el vehículo circula demasiado cerca del de delante.

¿Por qué es tan peligrosa esta conducta?

No mantener la distancia de seguridad es una de las conductas más peligrosas al volante porque reduce al mínimo el margen de reacción del conductor. Cuando el vehículo que circula delante frena inesperadamente, ya sea por un obstáculo, un peatón o una retención, el conductor que va detrás necesita unos segundos para percibir la situación, reaccionar y frenar.

Si la distancia de seguridad es insuficiente, ese tiempo desaparece y el impacto resulta prácticamente inevitable. De hecho, gran parte de los accidentes por alcance se producen precisamente por no dejar espacio suficiente entre vehículos.

Además, este riesgo se multiplica en condiciones reales de circulación. A mayor velocidad, más distancia se necesita. Si, además, se suman factores como lluvia, niebla, cansancio o distracciones, la capacidad de reacción se ve más reducida. Circular muy cerca del coche de delante también puede generar un efecto dominó: un frenazo puede provocar colisiones en cadena, sobre todo en autovías y carreteras con tráfico denso.

Por esto, la DGT insiste en que mantener la distancia de seguridad no es solo una recomendación, es una de las medidas más eficaces para prevenir accidentes graves y proteger tanto al propio conductor como al resto de usuarios de la vía.

Además, hay otros casos donde la distancia de seguridad es fundamental:

Adelantamientos: los vehículos pesados deben mantener al menos 50 metros de separación para facilitar adelantamientos seguros.

los vehículos pesados deben mantener al menos 50 metros de separación para facilitar adelantamientos seguros. Circulación en grupo: cuando varios vehículos circulan en caravana, deben dejar espacio suficiente para evitar bloqueos.

cuando varios vehículos circulan en caravana, deben dejar espacio suficiente para evitar bloqueos. Ciclistas: se debe respetar una distancia mínima lateral de 1,5 metros al adelantar.

¿Cómo controlar la distancia de seguridad?

Para calcular la distancia de seguridad de manera fácil, la DGT recomienda la conocida regla de los dos segundos. Consiste en fijarse en un punto de la carretera, puede ser una señal o un puente, y contar el tiempo que pasa desde que lo supera el vehículo de delante hasta que lo haces tú. Si pasan al menos dos segundos, la distancia equivaldría aproximadamente a unos 60 o 70 metros, una separación mínima que permite reaccionar ante un frenazo. En condiciones adversas, como lluvia o niebla, este margen debería ampliarse.

Además de esta referencia práctica, la DGT ha reforzado el control con radares capaces de medir la distancia entre vehículos en tiempo real. Estos dispositivos se encuentran instalados en tramos con alta densidad de tráfico, funcionan de manera similar a los radares de velocidad y pueden sancionar automáticamente si detecta que no se respeta la separación adecuada.