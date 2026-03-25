Marta Egea 25 MAR 2026 - 08:00h.

Ante una emergencia en carretera, cada minuto cuenta y actuar correctamente reduciendo el tiempo de espera de los sanitarios es esencial

Tu móvil puede salvarte la vida: la Policía muestra la función que debes activar por si tienes un accidente

Compartir







Un accidente de tráfico genera una situación de tensión, nervios y en muchos casos, confusión entre los conductores. No obstante, hay gestos sencillos que pueden marcar una enorme diferencia cuando ocurre una emergencia en carretera. Uno de ellos es tan sencillo como dejar libre el carril adecuado para que los vehículos de emergencia puedan llegar más rápido al lugar del accidente.

Este es precisamente el mensaje que la Guardia Civil está difundiendo a través de sus redes sociales y campañas de concienciación: un pequeño gesto por parte de los conductores puede salvar vidas.

PUEDE INTERESARTE Quién paga los daños en un accidente si ocurre por el mal estado de la carretera: guía para reclamar

El objetivo de esta advertencia es recordar a los conductores cómo deben actuar cuando se encuentran con un accidente o cuando se aproxima una ambulancia, un vehículo policial o un camión de bomberos. Hay que recordar que en situaciones críticas, cada minuto cuenta y hacer más fácil el acceso a los equipos de emergencia puede ser crucial para la supervivencia de las víctimas.

¿Cuál es el gesto que puede marcar la diferencia en una emergencia?

Cuando se produce un accidente en una autopista, autovía o carretera con varios carriles, lo más común es que los vehículos se queden detenidos o circulen muy lento. En ese momento, la actuación de los conductores puede determinar si los servicios de emergencia llegan rápidamente o se quedan atrapados entre el tráfico.

PUEDE INTERESARTE Conducir con lluvia, un riesgo mortal que provoca ansiedad

La Guardia Civil recuerda que lo correcto es crear un “pasillo de emergencia”, dejando libre el espacio central o el carril adecuado para permitir el paso de ambulancias, policías o bomberos. Consiste simplemente en apartar el vehículo hacia uno de los lados de la calzada para crear un espacio por el que puedan circular los vehículos prioritarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, la diferencia puede ser enorme: reducir el tiempo de llegada de los equipos sanitarios aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia de una víctima.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

¿Qué dice la normativa sobre los vehículos de emergencia?

En España, el Reglamento General de Circulación marca que los conductores deben facilitar el paso a los vehículos prioritarios cuando circulan en servicio de urgencia.

Entre estos vehículos se encuentran: ambulancia, vehículos de la Policía o Guardia Civil, camiones de bomberos, vehículos de asistencia en carretera o servicios de autopistas en intervención urgente. Estos vehículos tienen prioridad de paso cuando activan señales luminosas y acústicas, como las sirenas. Es en ese momento cuando el resto de conductores está obligado a adoptar las medidas necesarias para permitirles avanzar con rapidez y seguridad.

No hacerlo se puede considerar una infracción grave de tráfico, ya que impedir o hacer más complicada la labor de los servicios de emergencia puede poner en peligro vidas.

¿Cómo se debe actuar según el tipo de carretera?

Carreteras con un carril por sentido

En vías convencionales, lo más recomendable es apartarse hacia la derecha y reducir la velocidad, dejando el espacio suficiente para que pueda adelantar un vehículo de emergencia. Si es necesario, los conductores deben detenerse para facilitar el paso.

Autovías o autopistas con dos carriles por sentido

En estas vías el procedimiento cambia un poco: los vehículos que se encuentren en el carril derecho deben desplazarse hacia la derecha mientras que los vehículos que están en el carril izquierdo se tienen que apartar hacia la izquierda.

De esta forma se crea un espacio central que permite a las ambulancias o patrullas avanzar rápidamente entre los coches. Este pasillo de emergencia es una práctica muy común en muchos países europeos y cada vez se fomenta más su uso en España.

Autovías con tres carriles por sentido

Cuando la carretera tiene tres carriles en la misma dirección, el comportamiento recomendado es el siguiente: los que se encuentran en el carril izquierdo se apartan hacia la izquierda y los que están en el carril derecho y central, deben moverse hacia la derecha. De esta manera se deja libre el carril central para que los vehículos de emergencias puedan circular sin obstáculos.

El error más frecuente entre los conductores

Uno de los problemas más comunes es que muchos conductores no saben cómo deben apartarse cuando escuchan una sirena o ven las luces de emergencia. Algunos frenan bruscamente o cambian de carril de manera desordenada, lo que puede hacer que la situación empeore.

Otros conductores se paran en el carril central bloqueando el paso de los vehículos de emergencias. Este tipo de comportamientos, además de ser muy peligrosos, hacen que la llegada de las ambulancias al lugar del accidente sea más complicada.

¿Por qué cada minuto cuenta en un accidente?

En emergencias médicas existe el concepto “hora de oro”, que se refiere al periodo de tiempo inmediatamente posterior a un traumatismo grave. Durante esos primeros minutos, una atención médica rápida puede reducir considerablemente el riesgo de muerte o de secuelas graves.

Por esto, cuando los conductores bloquean el tráfico o no saben cómo reaccionar ante una ambulancia, el retraso puede suponer que alguien muera o viva. Un simple gesto como es apartarse correctamente puede significar llegar a tiempo o no.