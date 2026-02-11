Raquel y Pepa visitan a Noemí justo mientras ordena su vestidor, descubriendo entre risas sus fajas y sus trucos de organización

Raquel Salazar cree que está perdiendo a Noemí: "Me oculta algo"

Compartir







Raquel Salazar y su vecina Pepa van de visita a casa de Noemí. Llegan justo en el momento en que Noemí está haciendo el cambio de armario.

Pepa se alegra muchísimo de poder entrar por fin en el vestidor de Noemí, algo que llevaba tiempo pidiéndole por redes sociales. “Yo la dejo en visto, porque lo poco gusta y lo mucho cansa”.

Noemí les muestra cómo Claudia, la persona que la está ayudando a organizar el armario, le ha colocado todas las fajas que utiliza: “Las mete en estas bolsitas de organza. Yo no sabía ni cómo doblarlas”. También les enseña los distintos tipos que tiene: de cintura, tipo camiseta, de tirantes…

Raquel intenta sonsacar información a Claudia al enterarse que ha organizado el armario a muchos famosos

Raquel comenta que ella no usa fajas: “Yo lo que tengo es faja de papada porque me hice un tratamiento. Mira qué perfil, ni Kim Kardashian”. Pero al ver una faja de pierna exclama: “¡Esto es lo que me falta a mí!”. Como esa ya no le sirve a Noemí porque le queda grande, decide regalársela.

Cuando se enteran de que Claudia ha organizado el armario a muchos famosos, Raquel intenta sonsacarle algunos nombres. Claudia, profesional, le responde que no puede decir nada porque firma contratos de confidencialidad. Raquel reacciona con humor: “¡Será por si tienen las bragas con zurraspas o qué!”