Las Guiribitey se estrenan en el mercadillo de la mano de las Salazar: "Esto se va a hacer viral"

Las Salazar muestran a las Guiribitey cómo se compra en un mercadillo mientras ellas intentan adaptarse entre marcas, chollos y mucha improvisación

Las Salazar se convierten en las embajadoras de las Guiribitey mientras comparten risas y confidencias: "Es para hacer negocios"

Compartir







Raquel Salazar y Noemí Salazar cumplen su promesa y llevan a las Guiribitey al mercadillo de Majadahonda, un lugar que, como explica Raquel, no es un mercadillo cualquiera: “Esto es un mercadillo, pero un mercadillo pijo aquí lo que hay son las mejores marcas a los mejores precios”.

Aprovechan la visita para recorrer los puestos de toda su familia. La primera parada es el puesto de Joana, donde venden ropa de diseñador. Noemí se lo explica así a las Guiribitey: “Lo compra de Italia, en vez de Dolce & Gabbana, Miguel y la Juana”. Allí también descubren qué es una furgoneta, el lugar donde deben probarse la ropa. Noemí no duda en grabar el momento: “¿Cuándo habéis visto a las Guiribitey poniéndose una falda detrás de una furgoneta? Esto se va a hacer viral”.

Noemí sospecha que las Guiribitey han comprado por compromiso: “Yo creo que han comprado por quedar bien porque yo he escuchado a la Tati diciéndole a la Camila: ‘¿Pero tú para qué compras eso?’, y ella decía: ‘Bueno, para las nanas’”.

Noemí tiene claro que a las Guiribitey no les gusta el mercadillo, excepto cuando les dice que las prendas son de marca

Mientras siguen recorriendo los puestos, Noemí observa un patrón claro: “A las Guiribitey ya les he cogido el truco: a ellas no les gusta esto, pero como tú les digas que es de marca, les gusta”.

En un momento dado, Camila ve una sombrilla idéntica a la que lleva su madre, por la que pagó 300 euros. Queda claro que no están muy habituadas a los mercadillos: “Iban cantando que son millonarias por soleas”.

Raquel Salazar, por su parte, opina que no se puede ir vestida como iban ellas a un mercadillo, porque conviene ir más discretas para comprar mejor: “Se han puesto finas a comprar paraguas, botas, dos faldas, un mono, bisutería… Grandes chollos no han conseguido, pero a ver a quién se le ocurre venir con marcas de primera gama a un mercadillo. La próxima vez vente en chándal o en mallas y te vas a llevar el doble por menos dinero”.